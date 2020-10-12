Bartın Plajları 2020 - Bartın'da Denize Girilecek En İyi Ücretli Ve Ücretsiz (Halk) Plajları Listesi

Bir kısmı Amasya ilçe merkezinde bir kısmı ise diğer ilçelerde bulunan bakir koylardan oluşmuş plajlar, sakin ve huzur bir yaz tatili imkanı tanıyor. Bu konuda birbirinden farklı plajları değerlendirebilir ve ücretli veya ücretsiz şekilde kullanabilirsiniz.

İnkumu Plajı

Bartın şehir merkezine 15 kilometre uzaklıktaki İnkumu Plajı, incecik konularıyla masmavi denize eşliğinde çok değerlendirilen plajlar arasında yer alıyor. 2,5 kilometre uzunluğundaki plaj ücretsiz kullanım imkanı tanımaktadır. Ancak giyinme kabini, şezlong, duş alma ve WC ile şemsiye gibi olanaklar için 3 TL ile 15 TL arasında bir ücret gerekmektedir.

Çakraz Plajı

Amasya ilçesinin en güzel plajı olarak Çakraz Plajı ön plana çıkmaktadır. Altın sarısı kumları ve masmavi denizi ile merkeze 10 kilometre uzaklıkta yer alıyor. En temiz plajlardan bir olarak öne çıkan Çakraz Plajı Üstelik ücretsiz şekilde değerlendirme imkanı tanımaktadır. Ancak duş ve WC için 5-6 TL gibi bir miktar ödemeniz gerekir. Şezlong ve şemsiye kiralama ise 15 20 TL civarıdır.

Bozköy Plajı

Çakraz Plajına komşu olan Bozköy Plajı, Amasya merkeze 10 kilometre uzaklıkta bir mesafededir. Temiz bir kumsala ve denize sahip olan Bozköy Plajı, diğer plaj yolu göre daha sakin bir yerdir. Ücretsiz şekilde kullanım imkanı tanıyan Bozköy Plajı; soyunma kabini, WC ya da şezlong gibi olanaklar adına 3-15 TL arasında ücret ödenmesi gerekir.

Büyükliman Plajı

Bölgenin en büyük plajı olma özelliğini taşıyan büyük liman Plajı, Amasya merkezde yer almaktadır. 300 metre civarında uzunluğa sahip olan Büyükliman Plajı, Cafe ve restoranlar ile çevrelenmiş bir olanak tanıyor. Denize girmek ücretsiz iken soyunma kabini ya da WC ile şezlong gibi olanaklar adına 10 ya da 15 TL ödenmesi gerekiyor.

Mugada Plajı

Bartın şehir merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Mugada Plajı, aynı zamanda 2 kilometre uzunluğa sahiptir. Özellikle günübirlik denize girmek için imkan tanıyan alanlarıyla plaj, aynı zamanda çevredeki konaklama alanları ile değer görüyor. Piknik alanları, Cafe ve restoran ya da kamp yapma yerleri ile ünlü bir plajdır. Plaja giriş ise ücretsizdir. Ancak şezlong ve şemsiye için 10-15 TL civarında para ödemek gerekiyor. Wc, duş kabini ve bu gibi olanaklar 2-3 TL civarındadır.

Tarlaağzı Plajı

Tertemiz denizi ve plajı ile beraber Bartın merkeze 15 kilometre uzaktaki Tarlaağzı Plajı, yaygın değerlendirilen alanlardan biridir. Özel araçla giriş 3-4 TL'den başlıyor. Bu konuda şezlong ve şemsiye ile WC gibi olanaklar 10-15 TL civarındadır.

Kızılkum Plajı

Şehir merkezine 27 kilometre uzaklıktaki Kızılkum Plajı, Bartın'ın Kuzeybatı bölgesinde yer alıyor. 3 kilometre uzunluğa sahip olan plaj içerisinde herhangi bir hizmet verilmiyor. O yüzden plaja gelenler kendi imkanları dahilinde kullanmak istediği durumları getirmelidir.

Kurucaşile Plajları

Bartın merkeze 62 kilometre uzaklıkta olan Kurucaşile plajları, bölgesel açıdan tercih edilen noktalardan biridir. Özellikle sığ ve temiz olması ile tercih edilen plajlar içerisinde bulunuyor. Herhangi bir ücret ödemeden plajı kullanmak mümkündür.

Küçük Liman Plajı

Konumu itibariyle Bartın merkezde en çok tercih edilen plajlar içerisinde küçük Liman Plajı geliyor. Temiz denizi ile dikkatleri üzerine toplayan bu plaj tamamen ücretsizdir. Aynı zamanda soyunma kabini, WC ve duş gibi olanaklar bulunuyor. Ancak şezlong ve şemsiye kiralama 15-20 TL arasında değişkenlik göstermektedir.