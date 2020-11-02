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Bartın İnkum plajına mavi bayrak için başvuruda bulunuldu
Seyahat
DHA
Haber Giriş: 02.11.2020 - 12:28 | Son Güncelleme:

Bartın İnkum plajına mavi bayrak için başvuruda bulunuldu

Bartın’ın gözde tatil beldeleri arasında yer alan İnkum’a mavi bayrak alabilmek için Bartın Belediyesi, Türkiye Çevre ve Eğitim Vakfı’na başvuruda bulundu. Bartın Belediyesi Başkanı Cemal Akın, “İnkum tatil beldesine mavi bayrak alabilmek için 4 kriterimizin çoğunu yerine getirdik. Önümüzdeki sezon kentimizin ilk mavi bayraklı plajı olmayı hedefliyoruz” dedi.

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Bartın’ın 3 kilometrelik uzunluğu ile en uzun plajı olan İnkum tatil beldesinde mavi bayrak için Bartın Belediyesi, Türkiye Çevre ve Eğitim Vakfı’na başvuruda bulundu. Mavi bayraklı plaj unvanına sahip olabilmek için belirlenen kriterlere uyulması adına, belediye gerekli çalışmalarına devam ediyor. 4 ana başlık altında toplanan suyun temizliği, çevre yönetimi, can güvenliği ve engelli erişimi ile ilgili çalışmalar devam ederken, mavi bayrak alınması durumunda bölgedeki ilk mavi bayraklı plaj unvanına sahip olmuş olacak.

Bartın İnkum plajına mavi bayrak için başvuruda bulunuldu



İnkum tatil beldesine mavi bayrak alabilmek için ilgili yerlere başvurduklarını söyleyen Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, “Biz Bartın Belediyesi olarak mavi bayrak için başvuruda bulunduk. Mavi bayrak alabilmemiz için bizlere sunulan kriterleri gerçekleştirmemiz gerekiyor. Şu anda itibariyle istenen kriterlerin yüzde 90’nını gerçekleştirdik.

Bartın İnkum plajına mavi bayrak için başvuruda bulunuldu



Bunlardan en önemlisi de yüzme suyu kalitesidir, bunun da Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı denizde ve plajda 3 noktada yapılan analizlerde standartlara uygun rapor verildi. Tabi bununla ilgili İnkum’a dökülen Bartın Irmağının da su kalitesine de bakılarak, temiz raporu verildi. Diğer kriterlerin çoğunu yerine getirdik. İnşallah önümüzdeki yaz döneminde kentimizde ilk kez mavi bayraklı plajımızla misafirlerimizi ağırlayacağız" diye konuştu.

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