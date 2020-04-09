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Barselona Türk Başkonsolosluğu Nerededir? Konsolosluk İletişim Bilgileri, Adresi, Telefon Numarası Ve Çalışma Saatleri
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Haber Giriş: 09.04.2020 - 00:16 | Son Güncelleme:

Barselona Türk Başkonsolosluğu Nerededir? Konsolosluk İletişim Bilgileri, Adresi, Telefon Numarası Ve Çalışma Saatleri

Barselona konsolosluğu ile irtibata geçmek için mutlaka konsolosluk çalışma saatleri takip edilmelidir. Konsolosluğa ulaşım ve iletişim bilgilerini sizler için derledik.

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Barselona Türk konsolosluğunun, Barselona'da iki farklı görevi vardır. Hem Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesinde, hem de Barselona'da yaşayan Türk vatandaşlara gereken desteğin verilmesi hususunda önemli bir rol üstlenir.

 Barselona Türk Başkonsolosluğu Nerededir?

 Turkish Consulate General in Barcelona, Spain

 Passeig de Gracia, No. 7, 1a - 08007 Barcelona – Spain

 Barselona Türk Konsolosluğu İletişim Bilgileri

 Telefon : (+34) 93 317 92 31 Fax : (+34) 93 481 55 28

 e-mail : consulado.barcelona@mfa.gov.tr

 web sitesi: www.barcelona.cg.mfa.gov.tr

 Konsolos: Emir Salim Yüksel

 Barselona Türk konsolosluğu ile irtibata geçilmeden önce mutlak suretle randevu almanız gerekmektedir.

 Randevularınızı, telefon veya mail aracılığı ile alabilirsiniz. Türkiye Barcelona web sitesinden, çalışma saatleri ve randevu alma şekillerine ulaşabilirsiniz. Verilen adresteki konsolosluk, eğer bulunduğunuz yere uzak ise, daha yakın bir Türk konsolosluğu ile görüşerek aynı hizmeti almanız, onayladıkları takdirde mümkündür. Konsolosluklar, haber vermeden çalışma saatlerini değiştirmekte özgürdür.

 

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