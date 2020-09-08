Barış Manço Müzesi Nerede? Barış Manço Müzesi Tarihçesi, Eserleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Sanat yaşamı süresinde söz ve bestesi kendisine ait olan “Dağlar Dağlar”, “Gülpembe”, “Domates Biber Patlıcan”, “Kara Sevda”, “Dönence” gibi ölümsüz yapıtları ile dünya ve ülkemizdeki milyonlarca insanın Barış Manço’ya sevgisi, saygısı ve hayranlığı büyüyerek devam etmektedir. “Adam Olacak Çocuk” gibi çocuklar için yaptığı eğitici özgün TV programları ile çocuklarında kalplerinde çok özel bir yere sahiptir. Aynı zamanda grafik sanatçısı ve ressam olan Barış Manço oldukça dünyanın çeşitli köşelerinden aldığı eşyalardan oluşan müzede görebileceğiniz değerli bir koleksiyona haizdir.

Barış Manço Müzesi Nerede?

Barış Manço Müzesi, İstanbul şehrinin Kadıköy ilçesinin özellikle sanatçıların gözdesi Moda semtinde yer almaktadır. Kadıköy denildiği zaman Moda, Moda denildiği zaman ise ilk akla Barış Manço gelmektedir. Müzenin ismi de “Barış Manço 81300 Moda” şeklindedir. Barış Manço yıllardır Moda’daki müzeye dönüştürülen bu özel bir ambiyansa sahip evde eşi ve iki oğlu ile birlikte yaşamıştır. Barış Manço’nun şarkıları bestelediği bu ev, özel ve manevi bir anlam taşımaktadır.

Barış Manço Müzesi Tarihçesi

Barış Manço Müzesi, Kadıköy Belediyesi ve Manço ailesinin katkılarıyla 2010 yılında Barış Manço’nun ailesi ile birlikte yaşadığı evin müzeye dönüştürülmüş ve Barış Manço hayranlarının ziyaret edebilmesi amacıyla 9 Haziran 2010 tarihinde hizmete açılmıştır. Barış Manço Müzesi’nde ünlü müzisyenin sanatçı kimliğinin yanında daha önce bilmediğiniz farklı özelliklerini müzeyi gezerken keşfedebilirsiniz.

Barış Manço Müzesi, gerek görünüm gerek mimari tarzı açısından önemli bir köşkte bulunmaktadır. Barış Manço Müze binasının, 1895 yılında Mr. Dowson adlı bir İngiliz tarafından yaptırıldığı bilinmektedir. Bu köşkte daha sonraki zamanlarda Zühtü Paşa’nın torunu Afide Pelin Hanım ikamet etmiştir. En son ise güler yüzü, alçakgönüllü ve sempatik kişiliği ile gönülleri fetheden Barış Manço tarafından satın alınarak yenilenmiştir. Ana kapının kenarında yer alan mermerlerde Barış Manço’nun ölümünden sonra hayranlarının yazdığı sözler orijinal halleri ile göze çarpmaktadır.

Barış Manço Müzesi Eserleri

Barış Manço Müzesi’nin girişinde Barış Manço’nun ünlü şarkısından esinlenilerek yapılan domates, biber, patlıcan ziyaretçileri karşılamaktadır. Müzenin ilk girişinde evin salonu bulunmaktadır. Bu özel olarak dekore edilen salonun baş köşesinde ünlü sanatçının bestelerini yaptığı “Steinway B210” kuyruklu piyanosu yer alıyor. Bu kıymetli piyanonun hemen yanında ise Heykeltıraş Murat Daşkın tarafından silikon malzemeden yapılan Barış Manço heykeli adeta canlı bir şekilde sizlere “Hoş geldiniz” demektedir.

Barış Manço Müzesi salonunda ayrıca Barış Manço’nun gezdiği ülkelerden topladığı cam objeler, likör takımları, tabloları, antika mobilya takımları, sahne kıyafetleri özellikle meşhur çizmeleri ve kliplerinde giydiği meşhur ve ilgi çeken kostümleri sergilenmektedir. Barış Manço’nun sanat hayatında kazandığı ödüller ve madalyalar müzede gezerken görebileceğiniz önemli değerler. Barış Manço Müzesi’nde Adam Olacak Çocuk, Şövalye odası, yazlık ve kışlık bahçeler mutlaka görülmesi gereken mekanlar arasında.

Barış Manço Müzesi Giriş Ücreti (2020)

Barış Manço Müzesi’ne giriş ücreti yetişkinler için 10-TL, öğrenciler için ise 5-TL’dir.

Barış Manço Müzesi Ziyaret Saatleri (2020)

Barış Manço Müzesi’ni ziyaret etmek isteyenler pazartesi günü hariç olmak üzere her gün 09.00-16.45 saatleri arasında müzeye gidebilirler. Müzenin bahçe kapısı ve gişesi saat: 16.45’te kapanmaktadır. Grup ziyaretleri için ise rezervasyon yapılması gerekmektedir. Barış Manço Müzesi, resmi tatil günlerinde ise kapalıdır.