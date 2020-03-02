Baraj suyu çekildi, eski köyler ortaya çıktı

Büyük sulama projeleri alanlarının dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi, civardaki içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla hayata geçirilen "Göl Su" projesi kapsamında 2 yıl önce yapılan Kars Barajı'nın suları tahliye edildi. Büyük kısmı boşalan barajın altındaki eski Boğazköy ve Çamçavuş köyleri yeniden gün yüzüne çıkınca, ilginç görüntüler oluştu. Eski evlerinin yeniden göründüğünü duyan vatandaşlar, bölgeyi ziyaret ederek ömürlerini geçirdikleri köylerini yeniden görme şansı buldu.







Sular çekilince tekrar köye geldi

Doğaseverler ile fotoğrafçılar da son günlerde bölgeye ilgi göstererek eski köylerin cami, minare ve evlerini fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi. Erzurum'dan bölgeyi ziyarete gelen doğa fotoğrafçısı Okan Yılmaz, Kars'ta öğrenim gördüğü yıllarda sular altında kalan köyleri görüntülediğini, sular çekilince tekrar köye geldiğini söyledi. Suların çekilmesiyle gün yüzüne çıkan köyü fotoğraflamanın, çok güzel bir duygu olduğunu anlatan Yılmaz, "Buraya yazın geldiğimde köy tamamen sular altındaydı ve şaşkınlıkla izlemiştim. Şu an görüyorum ki yazın geldiğim sular yok, çekilmiş durumda. O zaman çok güzel manzaralar vardı. Benim için ilginç bir deneyim oldu" dedi.







Fotoğraf merakı olanlara tavsiye ediyor

Yılmaz, yaz ayında suyla dolu alanda rahatlıkla gezebildiğini belirterek bölgeyi drone ile havadan da görüntülediğini anlattı. Çok güzel manzara fotoğrafları çekme fırsatı bulduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu: "Burada adeta doğal bir fotoğraf platosu oluşmuş durumda. Fotoğraf çekmek isteyenler, fotoğraf merakı olanlara buraları kesinlikle tavsiye ediyorum. Hem yazın olsun hem kış olsun sular altında kalması ayrı bir güzellik katıyor. O durumu gördükten sonra suların çekilmesi de ayrı bir güzel oluşturmuş."







