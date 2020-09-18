Ballıkayalar Tabiat Parkı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Ballıkayalar Tabiat Parkı, son zamanlarda trekking yürüyüş parkurları için tercih edilen adresler arasında. Eşsiz doğa manzaraları ile ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatan bu özel tabiat parkı, değişik endemik bitki türlerine ev sahipliği yapıyor. Bununla birlikte karaca, yaban tavşanı, yaban domuzu, köstebek, sansar ve farklı kuş türlerine tabiat parkını gezerken rastlamanız mümkün. Canlılarla iç içe zaman geçirmek için gezi rotanızı Ballıkayalar'a çevirmelisiniz.

Ballıkayalar Tabiat Parkı Hakkında Bilgi

Ballıkayalar Tabiat Parkı, 1995 senesinde Bakanlar Kurulu kararı ile koruma altına alınmıştır. Yaklaşık olarak 2 kilometre bir alana konumlanmıştır. Tabiat pakının içinde yer aldığı vadide şelaleler ve çaylar göze çarpmaktadır.

Bunlar içerisinde Ballıkaya Deresi, kireçtaşı ile kaplanan ve kayalarla çevrili yapısı ile etkileyici bir kanyonun orta kesiminden çağlayarak akarken kendisine ve bütünleştiği doğaya hayran bırakmaktadır. Kaya tırmanışı ve doğa yürüyüşü en çok yapılan aktiviteler olarak öne çıkarken sevdikleri ile beraber keyifli vakit geçirirken lezzetli yemekler yemek isteyenler piknik yapıyorlar.

Ballıkayalar Tabiat Parkı Nerede ve Nasıl Gidilir?

Ballıkayalar Tabiat Parkı, Kocaeli ilinin Gebze ilçesinde yer alıyor. İstanbul iline sadece 45 dakika uzaklıktadır. Dolayısı ile İstanbul'dan gelen çok sayıda ziyaretçiyi topraklarında ağırlamaktadır. Özellikle yaz tatillerinde ve hafta sonlarında uğrak mekanlardan biri. Bunda ulaşım bakımında oldukça elverişli bir konumda olmasının etkisi var. İstanbul'dan Ballıkayalar Tabiat Parkı'na yola çıkanlar, Gebze güzergahını takip ederek Tavşanlı köyü tabelalarını izlemektedir. Özel araç ile gitmeyi düşünmeyenler ise Gebze'ye Marmaray tren hattı ile ulaşıp Tavşanlı minibüslerine binebilirler.

Ballıkayalar Tabiat Parkı'na gelmek isteyenler, hafta sonları özellikle pazar günleri doğal güzelliklerle çevrili bu güzel tabiat parkının son derece kalabalık olacağını göz önünde bulundurmalı. Kullanacakları yol güzergahlarında bu kalabalığa bağlı olarak trafik olabileceğini de hesaba katmalıdır. Hafta içleri piknik yapmak için tabiat parkı daha uygun olduğu için mümkün ise bu zamanlarda parka gelmeleri tavsiye edilmektedir. Trekking için en elverişli dönem ise yaz mevsimi. Yazın gölgelik alanları ile kaya tırmanışları için de tercih edilebileceği gezginler tarafından belirtiliyor.

Ballıkayalar Tabiat Parkı Giriş Ücreti

Ballıkayalar Tabiat Parkı'na gitmeyi düşünenler giriş için herhangi bir ücret ödemek durumunda kalıp kalmayacaklarını merak ediyorlar. Belirtmek gerekir ki Ballıkayalar Tabiat Parkı'na giriş için hiçbir ücret ödenmemektedir. Tabii bu durum yaya olarak girişlerde geçerlidir. Ballıkayalar Tabiat Parkı'na özel araçları ile gelenler ise otopark ücreti ödemek zorundadır. Özel araç ile parka giriş yapacak olan ziyaretçilerden 2020 fiyat tarifesi uyarınca 20-TL otopark ücreti tahsil edilmektedir. Piknik yapmak isteyenlerden 20-TL masa parası, kamp yapmak isteyenlerden ise 40-TL çadır parası alınmaktadır.

Ballıkayalar Tabiat Parkı Ziyaret Saatleri

Yeni tip koronavirüs tedbirleri nedeni ile ziyarete kapatılan park, İstanbul'a yakınlığı, patika ve kanyonları ve olağanüstü doğası ile ülkemizin en büyük tabiat parklarından biri olarak yıllardır hizmet vermekte olup doğa tutkunlarının gözde sahalarının başında geliyor. Kovid-19 salgını nedeni ile sessizliğe bürünen parkın, eskisi gibi hafta içi ve hafta sonu ziyaretçilerine hizmet vermeye başlayacağı günler merak ve hasretle bekleniyor. Sonbahar ve kış aylarında kamp ve piknik yapmak isteyenler için Ballıkayalar Tabiat Parkı, ideal tabiat parkları arasında gösteriliyor.