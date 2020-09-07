Ballıca Mağarası Nerededir? Ballıca Mağarası Oluşumu, Özellikleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Ballıca Mağarası, İndere Mağarası adıyla da bilinir. Mağaranın 3,4 milyon yıl önce oluşmaya başlandığı tahmin ediliyor. Mağarada her biri birbirinden eşsiz güzellikte olan 8 galerisi bulunuyor. Büyük Damlataşlar Salonu adı verilen galeri en büyük bölümü oluşturuyor. Salonun içinde küçük havuzlar ve mağara incilerini görebilirsiniz.

Ballıca Mağarası Nedir?

Ballıca Mağarası; Geçmiş çağlarda bir bölümünün barınak olarak kullanıldığı tespit edilen, ayrı ayrı bölümlerden oluşan yer altı oyuğudur. Ballıca Köyü sınırları içinde olduğu için bu köyün adı verilmiştir.

Ballıca Mağarası Nerededir, Hangi Bölge ve İldedir?

Ballıca Mağarası, Karadeniz Bölgesinde bulunan Tokat ili sınırları içindedir. Tokat’ın Pazar ilçesinin Ballıca Köyünde bulunuyor.

Ballıca Mağarasına Nasıl Gidilir?

Ballıca Mağarası, Tokat'ın 26 km. güney batısında yer alan Pazar ilçesinin Ballıca Köyü'nde yer alıyor. Pazar ilçesi ile mağara arası 8 kilometredir. Özel veya ticari araçlarla mağaraya gidebilirsiniz. Ayrıca bu yol tarihi Kral yoluna bağlanan Selçuklu Dönemi köprüsünün üstünden geçiyor.

Uçakla yolculuk yapmak isteyenler, Tokat Havaalanında inerek, kiraladıkları veya ticari araçlarla mağaraya gidebilirler. Havaalanı ile mağara arası 17 kilometredir.

Ballıca Mağarası Nasıl Oluşmuştur?

Ballıca Mağarası yaklaşık 4 milyon yıl önce kireçtaşlarının kristalleşmesi sonucunda oluşmaya başlamıştır. Kireçtaşının kırık yapısı ve kimyasal oluşumu karstikleşme kontrolünün, mağaradaki sarkıt, dikit ve sütunların şekillenmesini sağlamıştır.

Mağaranın yüksekliği 90 ve 95 metre arasında değişiyor. 680 metre uzunluğundaki Ballıca Mağarası, 8 salondan oluşuyor. 3.4 milyon yaşında olduğu tahmin edilen Ballıca Mağarası, kendisine özgün Soğan Sarkıtları ile hem Türkiye’de hem de dünya da önemli bir konuma sahip.

Ballıca Mağarası Özellikleri

Ballıca Mağarası 1995 yılında turizme açılmıştır. Dünyanın en büyük mağaralarından biri olmasına rağmen sadece 680 metrelik bir bölümü ziyarete açılmıştır. Diğer mağaralarda bulunan sarkıt, dikit, sütün ve damlataşı oluşumlarıyla birlikte özgün Soğan Sarkıtlarıyla da özel bir öneme sahiptir.

Mağara, deniz seviyesinden 1.085 metre yüksekliktedir. Mağaranın yüksekliği yer yer 90-95 metre olup, 5 kat ve salon adı verilen 8 galeriden oluşuyor. Galerilere; Havuzlu, Büyük Damlataşlar, Fosil, Yarasalı, Çöküntü, Mantar, Yeni, Sütunlu Salonlar isimleri verilmiştir.

Büyük Damlataşlar Salonu denilen ana bölümde; sarkıtlar, dikitler, sütunlar, akma yapılar, damlalık sarkıtlar, makarna biçimli sarkıtlar, pırasa biçimli sarkıtlar, sancak sarkıtlar, havuzlar ve mağara incileri bulunuyor. Diğer salonlarda ise; mağarayı diğer mağaralardan eşsiz kılan dikitsiz ve soğan biçimli sarkıtlar bulunuyor.

Mağaranın yıllık sıcaklığı 18 derece ve nem ortalaması da %55’dir. Mağarada bulunan saf oksijen dış ortamda bulunan oksijenin dört katıdır. Mağarada canlı olarak küçük yarasalar dışında canlı yaşamıyor.

Ballıca Mağarası Tarihi Eser veya Milli Park mıdır?

2007 yılında Ballıca Mağarası ve çevresi Ballıca Mağarası Tabiat Parkı olarak ilan edilmiştir. Bölge II. Derece Doğal Sit Alanı konumunda olup, koruma altına alınmıştır. Mağara aynı zamanda 2019 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası geçici listesine alınmıştır.

Ballıca Mağarası Giriş Ücreti (2020)

Ballıca Mağarasına giriş ücretli olup, Müze Kart geçerli değildir. Öğrenci bileti 7, yetişkin 14 liradır.

Ballıca Mağarası Ziyaret Saatleri

Mağara haftanın her günü ziyarete açıktır. Sabah 08.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz. Mağara koruma altında olduğu için fotoğraf çekimine izin verilmiyor. Bu nedenle fotoğraf makinesiyle içeri girmek yasaktır.

Ballıca Mağarasının Efsanesi veya Hikâyesi Var mıdır?

Ballıca Mağarasına atfedilen bir efsane veya hikâye bulunmuyor. Arkeologlar ve mağarayı ziyaret edenler, sarkıt oluşumları nedeniyle mağaraya “ aşk hikayesi” adını veriyorlar. Çünkü bir santimetre küp sarkıtın oluşması için 75 yıl gerekiyor.