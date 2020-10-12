Balıkesir Plajları 2020 - Balıkesir'de Denize Girilecek En İyi Ücretli Ve Ücretsiz (Halk) Plajları Listesi

Balıkesir plajlarında çok güzel bir deneyim yaşamak mümkün. Marmara denizinin güney bölgesinde yer alan Balıkesir tatil sezonunda nüfusu artan bir şehirdir.

Balıkesir'de Denize Girilecek En İyi Ücretli Plajlar

Balıkesir şehrimizde ücretli plaj bulunmamaktadır. Bütün plajlar ücretsiz halk plajıdır.

Balıkesir'de Denize Girilecek En İyi Ücretsiz (Halk Plajları)

1) Sarımsaklı Plajı

Balıkesir'in en meşhur plajlarından birisidir. Sarımsaklı plajı içinde her türlü ihtiyacınızı giderebileceğiniz işletmeler bulunmaktadır. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yer alan bu plajın suyu da oldukça temizdir. Tamamen kumsaldan oluşan bir sahili olan bu plaja gelerek sevdiklerinizle benzersiz bir tatil yaşayabilirsiniz. Bu plajın güney tarafı büyük bir kumsal alan ile kaplıdır. İnce bir kuma sahip olan sarımsaklı plajı bu özelliklerinden ötürü tercih edilen bir plaj olmuştur. Sarımsaklı plajına ücretsiz bir şekilde giriş sağlayabilirsiniz.

2) Badavut Plajı

Ayvalık'ın Küçükköy mahallesinde yer alan bu plaj Ayvalık'ın ve Balıkesir'in en çok tercih edilen plajları arasındadır. Halk plajı olan Badavut plajına girişler ücretsizdir. Özel aracınız ile de bu plaja gelmek keyifli vakitler geçirmek mümkündür. Badavut plajı 2 kilometre uzunluğa sahip olan bir kumsalı bulunmaktadır. Denizi oldukça sığ ve temiz olan bu plajda her türlü imkan mevcuttur. Badavut plajı aileler tarafından özellikle tercih edilir. Çünkü çok temiz ve nezih bir ortamı olan Badavut plajının güzel de bir işletmesi bulunur.

3) Ören Halk Plajı

Balıkesir'in ücretsiz olan plajlarından sadece bir tanesidir. Ören halk plajı içerisinde pek çok imkan bulunmaktadır. Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yer alan Ören halk plajı çevre illerden gelen kişilerin tercih ettiği ve civarlarında konakladığı bir halk plajıdır. Ören halk plajının uzunluğu yarım kilometredir. Aynı zamanda bu halk plajı mavi bayrak ödülüne de sahip olan bir plajdır. Bundan ötürü Ören halk plajı Balıkesir'in turizmine de katkı sağlayan bir plajdır. Ören halk plajına ücretsiz bir şekilde giriş sağlanmaktadır.

4) Altınkum Plajı

Balıkesir'de bulunan popüler plajlar listesinde kuşkusuz Altınkum plajı da yer almaktadır. Altınkum plajı gerek güzelliği gerekse de konum itibari ile yakın bir noktada olduğundan ötürü tercih edilmektedir. Balıkesir'in Edremit ilçesinde yer alan bu plaja girişler için ücret ödemenize gerek yoktur. Kum ve çakıl taşları karışımından oluşan bir plaja sahiptir. Edremit'in merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunur. Eğer bu plaja gelmeyi düşünüyorsanız toplu taşıma veya özel aracınız ile birlikte gelebilirsiniz. Şezlong ve şemsiye kiralama şansınız da bulunmaktadır. 10 TL karşılığında şezlong ve şemsiye kiralayabilir keyifli tatil deneyimi yaşayabilirsiniz.