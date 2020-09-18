Balık Gölü sunduğu güzellikleriyle bölgenin ilgi odağı haline geldi

Ağrı ile Iğdır sınırlarında Taşlıçay ilçesinde yer alan Balık Gölü, her mevsim sunduğu güzellikleriyle ilgi çekiyor. Temiz suyu ve havası, barındırdığı canlı türleri, sunduğu doğal güzellikleriyle çevre illerden ziyaretçi akınına uğrayan göl, yöre halkının en sık uğradığı alanlar arasında yer alıyor. Son zamanlarda ünü artan göle gelen ziyaretçiler, yüzme ve tekne gezisi gibi etkinliklere ilgi gösteriyor. Civar köylerde yaşayanlar tarafından gölün kıyılarına kurulan tesisler de bölgeye gelen misafirleri ağırlıyor.









Gölün Adakent kıyısında mesire alanı kuran Volkan Kan, gölün her geçen gün daha fazla ziyaretçi aldığını söyledi. Balık Gölü'nün yayla ve deniz havasını birlikte sunduğunu belirten Kan, "Balık Gölü yaz aylarında oldukça serin, Türkiye'nin en yüksek göllerinden biri. Göle talep oldukça yoğun, biz de bir girişimde bulunduk, gölün kıyısına tesis kurduk. Iğdır'ın sıcak havasından kaçıp gelenlerin ailesiyle birlikte piknik yapabileceği bir alan oluşturduk." dedi.

Özellikle hafta sonlarında civar illerden vatandaşların buraya akın ettiğini aktaran Kan, "Gelenlere yer bulmakta sıkıntı çekiyoruz. Genellikle hafta sonlarında rezervasyonla müşteri alıyoruz. Su oldukça temiz, hiçbir atık su gitmiyor, tamamen gölün kendi kaynak sularıyla besleniyor. Bu da insanları cezbediyor." diye konuştu.









"Tekne turuyla güzel bir zaman geçirmelerini sağlıyoruz"



Gelenlerin bu el değmemiş doğa güzelliğini görünce hayran kaldıklarını ve daha sonra yine geldiklerini ifade eden Kan, şunları söyledi: "Doğa ile deniz iç içe, otlar yeşil. İsteyen yüzebilir, isteyen doğayı gezebilir. Gölümüzün kendine has doğal alabalığı var, aynalı sazanımız var, balığımız var. Son zamanlarda tekne gezileri moda oldu, gölün ortasında bir ada var, gelenlerin bu adayı görmesi için tekne turları yapıyoruz. Misafirlerimize tekne turu yaparak güzel bir zaman geçirmelerini sağlıyoruz. Gelen tekne turunuz var mı diye soruyor."

Ziyaretçilerden Esra Kaya ise "Arkadaşlarımın tavsiyesi üzerine buraya geldik. Gerçekten de mükemmel bir doğa, suyu güzel, dağları güzel. Tekneye bindik, suya girdik, piknik yaptık. Böylesine güzel bir alanı herkesin görmesi gerekiyor. Geldiğim için çok mutlu oldum." dedi. Tekne turu için gelen Ferhat Arslan da Balık Gölü'nü sosyal medyadan tanıdığını ve ilk iş olarak burayı ziyarete geldiğini söyledi.