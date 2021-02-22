Bali Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? Bali Adası Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Tatil için en çok tercih edilen popüler yerlerden biri de Bali Adasıdır. Bu ada Endonezya'ya bağlıdır. Özellikle son zamanlarda dünyanın pek çok yerinden turist Bali Adasına akın etmektedir. Ülkemizden de pek çok kişi tatil için burayı tercih etmektedir.

Bali Adası Hakkında Bilgi

Bali Adası Asya2nın en iyi turistik bölgelerinden bir tanesidir. Endonezya denildiği zaman da çoğunlukla bu güzel ada akla gelmektedir. Bali adasındaki çoğu evde bir tapınak vardır. Bu ada Endonezya'ya bağlı olan 17 bin adadan biridir.

Burada oldukça güzel sörf bölgeleri olması sebebi ile sörfçüler tarafından da sıklıkla tercih edilmektedir. Ayrıca pirinç tarlaları ile de oldukça ünlüdür. Ada çok yoğun bir şekilde her sene pek çok turisti ağırlamaktadır. Egzotik yapısı ve farklı kültürü ile insanların ilgisini çekmektedir.

Adanın yağmur ormanları, volkanları, pirinç tarlaları oldukça ünlüdür. Adadaki yerli halk Hindu geleneğine göre yaşamını sürdürmektedir. Buraya gelen turistlerin büyük bir kısmı Avustralya ve Pasifik ülkelerinden gelmektedir.

Bali Adası Tarihi

Bali Adası tarihi çok eski zamanlara dayanmaktadır. Adanın yakınındaki Cava Adasında hüküm süren Majapahit İmparatorluğu 1343 yılında Bali Adasını sömürge haline getirmiştir. Bu imparatorluğun çökmesi ile birlikte Bali Adası da özgürlük adımlarını atmaya başladı. Çöküşten sonra pek çok insan Bali Adasına göç ederek buraya yerleştiler.

Adaya göz edenlerin çoğu entelektüel kesimdi. Sanatçılar, müzisyenler ve din adamlarından oluşan insanlar adaya göç etmiştir. Günümüzde adada o dönemde yaşamış insanların eserleri adada sergilenir.

Bali Adası Nerede?

Bali Adası tropikal iklim kuşağında yer almaktadır. Endonezya'ya bağlı olan bu ada, her sene pek çok turisti ağırlaması sebebi ile ülkenin en popüler adası haline gelmiştir. Bali adasına komşu olan farklı adalar da bulunmaktadır.

Bali Adasına gitmek isteyen kişilerin önce Jakarta'ya gelmesi gerekir. Buradan ise uçak ile Bali adasına gidilmektedir. Uçak ile adaya yaklaşık 1,5 saat gibi bir sürede varılmaktadır.

Bali Adasına Nasıl Gidilir?

Bali Adasın Türkiye'den uçak yolu ile gitmek mümkündür. Bali Adasına gitmek isteyenlerin öncelikle Jakarta'ya gitmesi gerekir. Ülkemizden Jakarta'ya direkt ya da aktarmalı uçuşlar vardır. Bali ile Türkiye arası yaklaşık olarak 15 saat sürmektedir. Bali Adasında ilk ulaşılan şehir ise Denpasar'dır. buradan bir araç kiralayarak adayı çok daha rahat bir şekilde gezmeniz mümkündür.

Bali Adası Gezilecek Yerler

Bali pirinç tarlaları ile ünlü olan bir adadır. Bu adanın başlıca besin kaynağı pirinçtir. Bu sebeple pirinç üretimi oldukça önemlidir. Adada pek çok pirinç tarlası bulunsa da bazıları çok daha popülerdir ve turistler tarafından ziyaret edilebilmektedir.

Ubud'da bulunan Tegalallang ve Jetiluwih pirinç terasları aynı zamanda UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde bulunur. Burayı gezmek için sabah saatlerini tercih etmek çok daha iyi olacaktır.

Ormana bakan sonsuzluk havuzu isimli havuzlarda Bali'de oldukça popülerdir. Lempuyang Tapınağı ise Adanın en kutsal yerleri arasında yer alır. Lempuyang'a yaklaşık 10 km uzaklıkta ise Su Sarayı bulunur. Nusa Penida Adası, Pura Ulun Beratan Tapınağı, Handara Kapısı da gezilip görülmesi gereken yerlerdir.

Bali Adası Konaklama Şartları

Bali'de oldukça güzel otellerde kalma şansınız vardır. Bunun yanında kiralık ev seçeneği de bulunur. Ancak Bali Adası çok fazla turist ağırladığı için konaklama rezervasyonunu çok önceden yaptırmanız daha uygun olacaktır.

Bali Adası Özellikleri

Adada Hinduizm etkisini etkin bir şekilde göstermektedir. Bu sebeple ada kültürü diğer Endonezya adalarından oldukça farklıdır. 1930'lu yıllarda ise pek çok sanatçı buraya sık sık tatile gelmeye başlamıştır.