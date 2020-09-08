Balcam Mağarası Nerededir? Balcam Mağarası Oluşumu, Özellikleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Afyon ne kadar turistik olsa da Emirdağ’ı ilçesine bağlı bu mağara çok dikkat çekmediği için doğal tarihini koruma olanağı bularak günümüze kadar değerini korumuştur.

Balcam Mağarası Nedir?

Fazla turistik olmaması açısından mağara doğallığını yitirmemiş ve değerini korumuştur. Bu da mağaranın en önemli özelliği haline gelmesine neden olmuştur. Mağara içerisinde bulunan galerileri afyonun yoğun turistik bölgelerinin arasında silinip gitmeye yüz tutmasına neden olmuştur. Son yıllarda moda olan el değmemiş tarihi mekanların gezilmesi merakı nedeniyle ilgileri biraz olsun üzerine çekmeyi başlayan mağara 1800’lü yıllarda ibadethane olarak kullanılmıştır.

Balcam Mağarası Nerededir? Hangi Bölge ve İldedir?

Emirdağ ilçesine bağlı mağara içerisinde derinlemesine bulunan galerisi ile dikkat çeken mağara gezisi ardından bölgeye oldukça yakın daha pek çok tarihi mekanı da gezme olanağı bulabilirsiniz. Doğallığı arayan turizme tanıtımı doğru ve etkin bir şekilde yapıldığında ilerleyen zamanlarda daha da dikkat çekeceği görülecektir. Mağaranın daha önceleri ibadethane olarak kullanılması da çile evi görüntüsü verdiğinden kültür turizmi açısından da önemli olduğunun göstergesidir. Ege bölgesinde Afyonkarahisar ilimiz sınırları içerisinde yer alan el değmemiş mağaralar arasındadır.

Balcam Mağarasına Nasıl Gidilir?

Afyon ilimize bağlı mağara Emirdağ ilçesinde bulunmaktadır. Emirdağ ilçesine 10 kilometre uzaklıkta olan mağaraya özel araçlarla da ziyaret gerçekleştirilebilmektedir. Düzenlenen turlar aracılığı ile gezip görme olanağı da sunulmaktadır. Mağaraya ulaşım oldukça kolaydır. Afyon ilimizden Emirdağ’a ulaşım sağladığınızda Balcam köyüne gitmek üzere 10 km kat etmeniz gerekecektir. Ardından balcam köyü içinde bulunan Balcam mağarasını ziyaret ederek eski ve doğal bir güzelliği görme zevkine ulaşabilirsiniz.

Balcam Mağarası Nasıl Oluşmuştur?

Tarihi oldukça eski zamanlara dayanan Balcam mağarasının oluşumu hakkında bilgi bulunmamaktadır. Bu da mağaranın tarihinin oldukça eskilere dayandığının kanıtı niteliğindedir.

Balcam Mağarası Özellikleri?

Doğal güzellikler açısından gezilip görülmeye değer ülkemiz sınırları içinde eski zamanlardan bu yana el değmemiş bir görüntü sunan mağara gezisinin ardından huzuru bulabilirsiniz. Yüksek ve alçak galerileri ile dikkati çeken mağara Afyon ilimizde bulunan 7 turistik mağaradan birisini oluşturmaktadır. İncelemeleri yapılmadığından gerekli değeri göremese de Afyon ilimiz turizm açısından bir tarihi eser niteliği taşımaktadır. Genellikle mermeri ile bilinmesi nedeni ile ilimiz gezip görülmeye değer güzellikleri ikinci plana atılmıştır.

Balcam Mağarası Tarihi Eser ya da Milli Park Mıdır?

Afyon ili Emirdağ ilçesine bağlı bulunan Balcam mağarası milli park durumundadır. Ancak henüz bilimsel araştırmaları tamamlanmadığından net bir bilgi bulunmamaktadır.

Balcam Mağarası Giriş Ücreti

Mağaranın günümüzde çok fazla bilinmediğinden turistlere tanıtım yapılabilmesi için çaba sarf edilmektedir. Bu doğrultuda giriş ücreti 5 TL ile sınırlandırılmıştır. Grup halinde girilmesi isteniyorsa çeşitli indirimler de söz konusu olabilmektedir.

Balcam Mağarası Ziyaretçi Saatleri?

Haftanın 7 günü ziyaretçilerine açık olan mağaraya net bir giriş saati belirlenmemiştir. Bu nedenle genel olarak ziyaret saatleri 09:00’da başlamaktadır. Akşam saatlerinde ise yine net bir saati bulunmasa da 19:00’da ziyaret alımını durduruyor.

Balcam Mağarası Hikaye veya Efsanesi Var mı?

Mağaranın bilinen bir efsane ve hikayesi bulunmamaktadır. Yalnızca eski bir ibadethane olduğu bilinmektedir.