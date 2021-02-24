Bakırköy Botanik Parkı Nerede? Bakırköy Botanik Parkı Tarihi, Özellikleri Ve Hakkında Bilgi

Bakırköy Botanik Parkı, adından da anlaşılabileceği üzere İstanbul’un Bakırköy ilçesinde yer alan özel bir park olarak geçiyor. İlk olarak 2013 yılında kullanım açılmış olan park içerisinde çocuklar için özel alanlar ve yaklaşık 200 binden fazla bitki türleri de yer almaktadır.



Bakırköy Botanik Parkı Hakkında Bilgi



Bakırköy’de yaklaşık 96 metrekarelik bir bölgede yer alan Bakırköy Botanik Parkı, yaklaşık 8 yıldan fazla süredir açık olan bitki parkı olarak geçiyor. Parkın asıl amacı İstanbul’daki insan sayısı nedeni ile ortaya çıkan betonlaşma ile birlikte ortadan kaybolan yeşillik, temiz hava ve bitkilerin görülebilmesi ve tanınması için alan oluşturulmasıdır. Park içerisinde yer alan bitkilerin bazıları 50 yıllık ağaçlardan oluşmaktadır. Park içerisinde özel tematik bahçeleri de görmek mümkündür.



Bakırköy Botanik Parkı Nerede?



Bakırköy Botanik Parkı, İstanbul’un Bakırköy ilçesinin Osmaniye mahallesinde yer alıyor. Parkın tam adres bilgisi ise şu şekilde;



Osmaniye Mahallesi, E5 Yan yol, Park İçi Yolu, 34156 Bakırköy



Bakırköy Botanik Parkı'na Nasıl Gidilir?



Eşsiz yeşillik ve özel bitki çeşitleri ile birlikte aileniz veya sevdikleriniz ile huzurlu zaman geçirebileceğiniz yerlerin başında gelen Bakırköy Botanik Parkına kendi özel aracınız veya farklı otobüsler ile ulaşım sağlamak mümkündür. Bakırköy Botanik Parkına kendi aracını ile gitmek için Anadolu yakasından gelenlerin İncirli yol ayrımı üzerinden Bakırköy tarafına girmeleri ve İncirli yolundan girmeden ters yöne dönerek karşılarında Bakırköy Botanik Parkını görmeleri mümkündür.



Parka metro veya diğer toplu taşıma araçları ile gelecek olanların İncirli durağında inmeleri gerekiyor. Durakta inmenizin ardından üst yol karşınıza çıkacak ve üst yolu kullanarak karşıya geçmeniz durumunda Bakırköy Botanik Parkını görmeniz mümkün olacaktır.



Bakırköy Botanik Parkı Tarihi



Büyük bir alan içerisinde yer alan Bakırköy Botanik Parkı, ilk olarak 2013 yılında hizmete açılmıştır. Açılışını resmi olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı park içerisinde yetişkinler için olduğu kadar, çocuklar için pek çok farklı oyun alanlarını görmek mümkündür. Açıldığı tarihten itibaren henüz 8 yıl gibi az bir süre geçmiş olsa da İstanbul’un en gözde parkları arasında yerini almış ve günümüzde de ziyaretçilerini beklemektedir. Park içerisine giriş için herhangi bir ücret ödemenize gerek bulunmamakta ve girişler tamamen ücretsiz olmaktadır.



Bakırköy Botanik Parkı Özellikleri



Özel heykeller ve enerji ihtiyacının karşılanabilmesi için rüzgâr türbinin yer almış olduğu Bakırköy Botanik Parkı içerisinde özel sosyal tesis alanları ve çocuk oyun kuleleri ile havuz da yer alıyor. Aynı zamanda doğal kaynak suyu ile kendiliğinden oluşmuş olan doğal gölet de par içerisinde bulunmaktadır. Çocuklu aileler içinde sorunsuz ziyaret edebilecekleri yerler arasında bulunan Bakırköy Botanik Parkı içerisinde kaydıraklar, özel oyun kuleleri ve farklı oyun aktiviteleri de bulunmaktadır.



Park içerisinde en çok görebilecek olduğunuz şeyler arasında ise birbirinden farklı türdeki bitki ve ağaçlar olacaktır. Çocukların daha faza eğlenmesi ve keyifli zaman geçirmesi için park içerisinde hareket etme özelliğine sahip olan 5 adet dinozor teması da bulunmaktadır. Park içerisine ziyaret saatleri sabah saat 07.00 ile 23.00 arasında görülmektedir. Giriş için hiçbir şekilde ücret ödemeniz gerekmiyor. Ziyaretçiler için par içinde özel otopark alanı da bulunmakta ve otoparka girişlerde tamamen ücretsiz olmakta ve sorunsuz olarak araçlarınızı otoparka bırakabilirsiniz.