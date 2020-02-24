Bahçesinde sera kurarken Roma dönemine ait yerleşim buldu

Emekli maden işçisi 6 çocuk babası Nizamettin Oral, Haziran 2008'de bahçesindeki serayı güçlendirmek için kazı yaparken, tarihi mozaiklere rastladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın onayıyla bahçede Ereğli Müze Müdürlüğü tarafından aynı yılın yaz ayında kazı çalışması başlatıldı.

Zeugma Mozaik Müzesi'ndeki eserlere benziyor

8 yıl süren çalışmalar sonunda bir erkeğin kadını hançerleme sahnesi yer alan tarihi mozaiğin yanı sıra, geometrik desenli mozaik, çeşitli hayvan mücadeleleri, av sahneleri, erosların dansı ve balık avı sahnelerinin yer aldığı 'villa rustika' olarak adlandırılan 3 odalı çiftlik evi ortaya çıkarıldı. Genç Roma dönemine (M.S. 250–260) ait olduğu belirlenen yerleşim alanı, Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi'ndeki eserlere benzemesiyle dikkat çekiyor.

Zonguldak Valiliği, mozaiklerle ilgili 'Kadıoğlu Mozaiği Ziyaretçi Merkezi' adıyla 2018 yılında proje yaptırdı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunulan projede, mozaikleri dış hava şartlarından korumak ve ziyaretçilerin mozaikleri görmelerini ve onun hakkında yerinde bilgi almalarını sağlamak amacıyla bütün kalıntıların kolayca görülebileceği seyir terası planlandı. Projenin ne zaman yapılacağı konusunda ise net bilgi yok.

"Turizme açıldığını görmezsem gözlerim açık gider"

3 katlı evi ve 2 bin 160 metrekarelik arazisi kamulaştırılan Nizamettin Oral, kazı alanının 4 yıl önce üzeri toprakla örtülüp duvarları örtülerle kapatıldığını söyledi. Oral, kazı alanının açılarak seyir terası projesinin tamamlandığı göremeden ölmek istemediğini de sözlerine ekledi.

"Köylüler de buranın turizme kazandırılmasını istiyor"

Kadıoğlu Köyü Muhtarı Mustafa İslamoğlu, köylüler olarak mozaiklerin ziyaretçilere açılmasını beklediklerini söyledi. Kazı alanının bulunduğu mahallenin sit alanı ilan edilmesi nedeniyle bir çivi dahi çakamadıklarını belirten İslamoğlu, "2008'de burası açıldı. Her gelen açıyor, kapatıyor gidiyor. Burası bu şekilde duruyor. Bizde açılması için uğraşıyoruz. Köylüler de buranın turizme kazandırılmasını istiyor. Bu civarda alt yapı çalışması yapılması gerekiyor ama biz SİT alanı olduğu için bunları da yapamıyoruz. Projesi yapıldı diyorlar ama başka bir şey denmiyor. 12 yıl oldu hala bekliyoruz" dedi.