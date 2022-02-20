Bahçeli kule
Tepesindeki meşe ağaçlarıyla fantastik bir filmden fırlamış gibi duran kule, İtalya’nın Toskana bölgesindeki Lucca kasabasında. Kulenin yapımı, bazı zengin ailelerin Lucca surları içinde statü sembolü olarak çan kulesi inşa ettiği 1300’lü yıllara dayanıyor. Ortaçağdan kalma kule 44 metre yüksekliğinde ve 233 basamakla çıkılıyor. Romanesk-gotik mimarinin önemli örneklerinden olan kulenin tepesinde ağaçların gölgesinde oturulan bir bahçe var.
Fotoğraftaki yapının adını biliyorsanız, cevabınızı iletişim bilgilerinizle beraber burasineresi@hurriyet.com.tr adresine gönderin. Doğru cevabı gönderen 100’üncü okurumuz, Burak Akkul’un Hürriyet Kitap’tan çıkan ‘Çok Gezenti, Şehirler ve İnsanlar’ kitabını kazanacak. Kampanyaya katılım 20 Şubat Pazar günü saat 23.59’a kadar geçerli. Kazanan talihli, gelecek hafta yine bu sayfada açıklanacak. (Kampanyaya, Hürriyet çalışanları ve yakınları katılamaz. Aynı isim ya da e-postadan gelenler tek bir cevap olarak kabul edilecektir.)
Geçen haftanın kazananı Derya Saraster (Meriç Köprüsü)