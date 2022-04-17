Baharın tadını parklarda çıkaralım...

Serda Büyükkoyuncu, seyahat yazarı

Rengârenk görüntü: Emirgân Parkı, İstanbul

Sarıyer’deki Emirgân Korusu İstanbul Boğazı kıyılarında, Emirgânİstinye semtleri arasında 47.2 hektarlık bir alanda, sırtlar ve yamaçlar üstüne yayılan devasa bir park. Sarı, Pembe ve Beyaz olmak üzere koruda üç köşk var. 30 Nisan’a kadar devam edecek Lale Festivali sırasında parkın rengârenk görüntüsü gerçekten büyüleyici.

Melih Uslu, Seyahat yazarı

Masalın içinde: Sazova Parkı, Eskişehir

Yeni şehir müzeleri ve zarif heykelli köprüleriyle Avrupai bir görünüme bürünen Eskişehir’de Sazova Bilim, Kültür ve Sanat Parkı, çiçekli ve masalsı bir yer. 400 bin metrekarelik araziye kurulu olan bu tematik parktaki 25 bin metrekarelik gölette su sporları yapılabiliyor.

Bahar Akıncı, seyahat yazarı

Çeşit çeşit ağaçlar: Atatürk Kent Ormanı, İstanbul

Eski adı Hacıosman Korusu. Sarıyer’deki nefis bir park ve orman. Girişi ücretsiz. Yürüyüş parkurları, heykeller, dinlenme bölümleri, göletler ve çocuk oyun alanlarından oluşan park, yaban hayatı için de önemli bir yere sahip.

Canan Demiray, seyahat yazarı

Organik ürünler satın alın: Altınköy Parkı, Ankara

Altınköy bir parktan öte, 500 dönümlük arazide kurulu bir kültür köyü. Çocuklarla çiftlik hayvanları arasında gezip köy yaşamını deneyimleyebilirsiniz. Nalbant, kalaycı, dokumacı, demirci, değirmenci gibi unutulmaya yüz tutmuş meslekleri tanıyabilecekleri dükkânlar da var.

Burcu Gürtürk Kadak, Hürriyet Seyahat gezgini

Kartpostal gibi: Japon Kyoto Parkı, Konya

Sakura ağaçlarını ülkemizde görebileceğiniz nadir yerlerden biri Konya. Kentteki Japon Kyoto Parkı’nda sakuralarla birlikte Japon evi, süs havuzları, Japon bitkileri, kameriyeler, seyir terasları, köprüler ve su değirmeni göreceklerinizden birkaçı.

Nurgül Büyükkalay, Hürriyet Seyahat gezgini

Programını takip edin: Sahil Antalya Yaşam Parkı, Antalya

Konyaaltı’nda, 400 bin metrekare yeşil alanıyla güzel parklardan biri. Rengârenk çiçeklerin ve palmiye ağaçlarının süslediği parkta çocuk festivallerinin yanı sıra miniklerin hem eğlenip hem de becerilerini geliştirebilecekleri çeşitli atölye çalışmaları düzenleniyor.

Saffet Emre Tonguç, Hürriyet Seyahat yazarı

Sincaplarla oyun: Yıldız Parkı, İstanbul

1600’lü yıllarda Sultan 4. Murat, Kazancıoğlu Bahçesi’ni satın alıp kızı Kaya Sultan’a hediye etmiş. 500 bin metrekarelik koru nefes almak, çimlerde koşmak, sincaplarla oynamak, tarihin içinde dolaşmak isteyenler için... Ortadaki göl II. Abdülhamit’in tuğrası şeklinde.

Erdal İpekeşen, Tempo Travel yayın danışmanı

Çocuklar çok sevecek!: Hatay Expo Parkı, Antakya

Parkta futbol sahasından büyük bir çocuk oyun bölümü var. Aydın’dan Madagaskar’a, İstanbul’dan Kırgızistan’a, Aalen ve Kiel’den Gaziantep’e kadar onlarca şehrin bahçesinin kurulu olduğu parkta botanik, tarım, gastronomi, kültür gibi konularda da bilgi ediniliyor.

Erdoğan Gümüş, Hürriyet Seyahat gezgini

Kelebekler kadrajda…: Kelebekler Vadisi Parkı, Konya

Konya’nın en büyük parklarından Kelebekler Vadisi Parkı, Tropikal Kelebekler Bahçesi’nin yanı sıra binlerce çiçeğe ev sahipliği yapan Selçuklu Çiçek Bahçesi’yle ilgi odağı… 11 bin metrekare büyüklüğe sahip parkta binlerce çiçeğin süslediği özel peyzaj yerler var.

Dicle Tuba Kılıç, Doğa Derneği Başkanı

Kocaman bir orman: Olivelo Ekolojik Yaşam Parkı, İzmir

Güzelbahçe’deki park koca bir orman alanı. Diğer parklardan farklı olarak burada zeytinler, meşeler, çamlar ve şimdi çiçeklerle donanmış yabani meyve ağaçları var. Papatyalarla kaplı zeminde son kalan Manisa laleleriyle ve yabani orkidelerle karşılaşabilirsiniz.