Baharın tadını parklarda çıkaralım...
Kentin kalabalığından, gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin kaçış noktaları parklar, çiçeklerin açmasıyla rengârenk oldu. Siz doğaya gidemeseniz de doğayı size getirecek en güzel şehir parklarını jürimize sorup 10 tanesini sıraladık.
Serda Büyükkoyuncu, seyahat yazarı
Rengârenk görüntü: Emirgân Parkı, İstanbul
Sarıyer’deki Emirgân Korusu İstanbul Boğazı kıyılarında, Emirgânİstinye semtleri arasında 47.2 hektarlık bir alanda, sırtlar ve yamaçlar üstüne yayılan devasa bir park. Sarı, Pembe ve Beyaz olmak üzere koruda üç köşk var. 30 Nisan’a kadar devam edecek Lale Festivali sırasında parkın rengârenk görüntüsü gerçekten büyüleyici.
Melih Uslu, Seyahat yazarı
Masalın içinde: Sazova Parkı, Eskişehir
Yeni şehir müzeleri ve zarif heykelli köprüleriyle Avrupai bir görünüme bürünen Eskişehir’de Sazova Bilim, Kültür ve Sanat Parkı, çiçekli ve masalsı bir yer. 400 bin metrekarelik araziye kurulu olan bu tematik parktaki 25 bin metrekarelik gölette su sporları yapılabiliyor.
Bahar Akıncı, seyahat yazarı
Çeşit çeşit ağaçlar: Atatürk Kent Ormanı, İstanbul
Eski adı Hacıosman Korusu. Sarıyer’deki nefis bir park ve orman. Girişi ücretsiz. Yürüyüş parkurları, heykeller, dinlenme bölümleri, göletler ve çocuk oyun alanlarından oluşan park, yaban hayatı için de önemli bir yere sahip.
Canan Demiray, seyahat yazarı
Organik ürünler satın alın: Altınköy Parkı, Ankara
Altınköy bir parktan öte, 500 dönümlük arazide kurulu bir kültür köyü. Çocuklarla çiftlik hayvanları arasında gezip köy yaşamını deneyimleyebilirsiniz. Nalbant, kalaycı, dokumacı, demirci, değirmenci gibi unutulmaya yüz tutmuş meslekleri tanıyabilecekleri dükkânlar da var.
Burcu Gürtürk Kadak, Hürriyet Seyahat gezgini
Kartpostal gibi: Japon Kyoto Parkı, Konya
Sakura ağaçlarını ülkemizde görebileceğiniz nadir yerlerden biri Konya. Kentteki Japon Kyoto Parkı’nda sakuralarla birlikte Japon evi, süs havuzları, Japon bitkileri, kameriyeler, seyir terasları, köprüler ve su değirmeni göreceklerinizden birkaçı.
Nurgül Büyükkalay, Hürriyet Seyahat gezgini
Programını takip edin: Sahil Antalya Yaşam Parkı, Antalya
Konyaaltı’nda, 400 bin metrekare yeşil alanıyla güzel parklardan biri. Rengârenk çiçeklerin ve palmiye ağaçlarının süslediği parkta çocuk festivallerinin yanı sıra miniklerin hem eğlenip hem de becerilerini geliştirebilecekleri çeşitli atölye çalışmaları düzenleniyor.
Saffet Emre Tonguç, Hürriyet Seyahat yazarı
Sincaplarla oyun: Yıldız Parkı, İstanbul
1600’lü yıllarda Sultan 4. Murat, Kazancıoğlu Bahçesi’ni satın alıp kızı Kaya Sultan’a hediye etmiş. 500 bin metrekarelik koru nefes almak, çimlerde koşmak, sincaplarla oynamak, tarihin içinde dolaşmak isteyenler için... Ortadaki göl II. Abdülhamit’in tuğrası şeklinde.
Erdal İpekeşen, Tempo Travel yayın danışmanı
Çocuklar çok sevecek!: Hatay Expo Parkı, Antakya
Parkta futbol sahasından büyük bir çocuk oyun bölümü var. Aydın’dan Madagaskar’a, İstanbul’dan Kırgızistan’a, Aalen ve Kiel’den Gaziantep’e kadar onlarca şehrin bahçesinin kurulu olduğu parkta botanik, tarım, gastronomi, kültür gibi konularda da bilgi ediniliyor.
Erdoğan Gümüş, Hürriyet Seyahat gezgini
Kelebekler kadrajda…: Kelebekler Vadisi Parkı, Konya
Konya’nın en büyük parklarından Kelebekler Vadisi Parkı, Tropikal Kelebekler Bahçesi’nin yanı sıra binlerce çiçeğe ev sahipliği yapan Selçuklu Çiçek Bahçesi’yle ilgi odağı… 11 bin metrekare büyüklüğe sahip parkta binlerce çiçeğin süslediği özel peyzaj yerler var.
Dicle Tuba Kılıç, Doğa Derneği Başkanı
Kocaman bir orman: Olivelo Ekolojik Yaşam Parkı, İzmir
Güzelbahçe’deki park koca bir orman alanı. Diğer parklardan farklı olarak burada zeytinler, meşeler, çamlar ve şimdi çiçeklerle donanmış yabani meyve ağaçları var. Papatyalarla kaplı zeminde son kalan Manisa laleleriyle ve yabani orkidelerle karşılaşabilirsiniz.