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Baharda yağan kar Ovacık'ın doğasına güzellik kattı
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 03.04.2020 - 12:19,Son Güncelleme:/

Baharda yağan kar Ovacık'ın doğasına güzellik kattı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplanan baharın habercisi kardelen ve kar çiçekleri, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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Tunceli'nin Ovacık ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplanan baharın habercisi kardelen ve kar çiçekleri, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Munzur Dağları arasında yer alan 1500 rakımlı Ovacık'ta, her yıl mart ayının son haftasında açan kardelen ve kar çiçekleri, dün aniden bastıran karın altında kaldı. Kar yağışının etkisini kaybetmesi ve güneşin yüzünü göstermesiyle yeniden canlanan çiçekler, beyaz örtüyle bütünleşerek göz alıcı bir güzellik sundu. Yöre sakinlerinden Özkan Aktimur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki mevsimi bir arada yaşadıklarını söyledi. Çetin bir kışı geride bıraktıklarını belirten Aktimur, "Tam havalar ısınmışken kar yağdı. Yeni açmaya başlayan çiçekler kar altında kaldı. Biz burada iki mevsimin güzelliklerini aynı anda yaşıyoruz. Munzur Dağları'nda halen metrelerce kar varken ilçe merkezinde ilkbahar yüzünü gösteriyor." dedi.

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