Bağdat Köşkü Nerede Ve Nasıl Gidilir? Bağdat Köşkü Tarihi, Özellikleri Ve Giriş Ücreti Hakkında Bilgi

Dünyanın en değerli ve özel porselen koleksiyonu da burada yer almaktadır. Konum olarak ta çok güzel bir yerde bulunur.



Bağdat Köşkü Tarihi



Bağdat Köşkü İstanbul’da bulunmaktadır. Topkapı Sarayı’nın içinde yer alan bu bölüm, Bağdat Kasrı olarak da bilinmektedir. Sultan IV. Murad tarafından inşa ettirilmiştir. Yapının planı da IV. Murad tarafından çizilmiştir. Yapım tarihinin 1638 veya 1639 yılında olduğu tahmin edilir. Mimarının ise o dönemin mimarbaşı olan Hasan Ağa olduğu sanılır. Ama bir rivayete göre mimarı Kasım Ağa’da olabilir.



Bağdat Köşkü Nerede ve Nasıl Gidilir?



Bağdat Köşkü, Topkapı Sarayı'nın içinde yer almaktadır. Topkapı Sarayı ise İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunur. Konum olarak İstanbul’un tam merkezinde olduğunu söylemek mümkündür. Sarayburnu’nda tüm ihtişamlı ile durmaktadır. Buraya ulaşım için farklı yollar vardır. Ama İstanbul’un hangi semtinden geldiğinizde önemlidir. Buraya ulaşım için kullanacağınız yollardan bazıları şunlardır;

-Kabataş ile Bağcılar arası çalışan tramvay hattı ile ulaşabilirsiniz. Sultanahmet durağında inerek, Topkapı Sarayı'na ulaşmanız mümkündür.

-Yeşilköy tarafından gelenler ise Aksaray’a metro ile gelebilir. Buradan yine Kabataş ile Bağcılar arası çalışan tramvayı kullanabilirler.

-Anadolu Yakasından gelenler, Kadıköy veya Üsküdar’dan vapura binebilirler. Güzel bir boğaz yolcuğu yaparak, Eminönü veya Kabataş’a ulaşırlar. Sonra Kabataş tramvayını kullanırlar.

-Anadolu Yakasından gelecek olan kişiler için Marmaray Hattı’ da diğer bir alternatif olabilir. Sirkeci durağında inerek, Gülhane Parkı önünden tabelalar yardımı ile kolayca Topkapı Sarayı'na ulaşabilirler. Marmaray ile Topkapı arası sadece 10 dakikalık bir yürüyüş mesafesine sahiptir.

Bağdat Köşkü Özellikleri



Bağdat Köşkü Türk mimarisinin önemli eserleri arasında sayılmaktadır. Yapı kemerli bir bodrum katının üzerine inşa edilmiştir. Üstelik konum olarak çok güzel bir yerdedir. Eşsiz bir manzaraya hâkimdir ve Haliç, Marmara ve tüm Boğaz ayaklar altındadır. Ayrıca Galata Kulesi ve Beyoğlu’nda görmektedir. Bağdat Köşkü 15.yy a ait olan İznik Çinileri ile süslenmiştir.



Dolapların üzerinde ise sedef ve fildişi kabartmalar bulunmaktadır. Saltanat döneminde ise önemli toplantılar burada yapılmıştır. Bağdat köşkünün dış tarafı da oldukça güzeldir. Cephesinde çiniler vardır. Ama bu çiniler çevresel koşullar nedeniyle zarar görmüştür. Türk çini sanatının çok güzel örnekleri bina üzerinde yer alır.



Bağdat Köşkü'nün iç tarafında ise oldukça değerli bir davlumbaz vardır. Bu davlumbaz altın yaldız ile kaplanmıştır. İç kısımda yoğun olarak çini mimariye katılmıştır. Ocağın yanında bulunan çinilerin motifleri çok özel ve çinilerin boyutları da oldukça büyüktür. Köşkün tavan süslemelerine bakıldığı zaman ise klasik devrin etkisi görülmektedir.



Bina kesme taş kullanılarak inşa edilmiştir. Yapıda ayrıca çini dışında mermer kullanımı da mevcuttur. Topkapı Sarayında Bağdat Köşkü dışında Revan Köşkü ’de bulunmaktadır. Bu iki köşkün içyapı olarak birbirine benzeyen özellikleri vardır.



Bağdat Köşkü Giriş Ücreti Hakkında Bilgi



Müzeyi ziyaret edecek olan kişilerin açılış ve kapanış saatlerini de bilmesi faydalı olacaktır. Müze Salı günleri ziyarete kapalıdır. Müzenin açılış saati 09.00 olarak belirlenmiştir. Kapanış saati kışın 16.45, yazın ise 18.45 olarak belirtilmiştir.

Müzeye giriş ücreti ise şu şekildedir;

-18 yaş altına giriş ücretsizdir

-18 yaş üstüne giriş ücreti 100 TL olarak belirlenmiştir.

-Müze kart geçerlidir.