Bağ bozumu telaşı fotoğraf tutkunlarını Trakya bağlarına çekiyor

Kimi fotoğrafçılar bağ bozumu hareketliliğinin yaşandığı Trakya'da bağcıların yetiştirdikleri üzümlerini toplayıp, tüketiciye ulaştırmak için harcadıkları çabaları görüntülerken kimi fotoğrafsever ise bağlarda modellerin poz verdiği kurgu fotoğraf atölyelerinde en iyi kareyi yakalamaya çalışıyor.









Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde düzenlenen fotoğraf etkinliğinde Ankara, İzmir, İstanbul, Çanakale, Edirne ve Tekirdağ gibi illerden gelen fotoğraf sanatçıları en iyi fotoğrafı çekebilmek için uğraşıyor. Üzüm bağlarında fotoğrafçılar müzik eşliğinde bağların içlerindeki modelleri fotoğrafladı.









"Sanatla ilçemi tanıtıyorum"



Pavli Atölyesi Kurucusu Gülşen Sevimer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trakya'nın turizm potansiyelini arttırmak için fotoğraf atölyeleri çalışmaları yaptıklarını söyledi. Mevsimine göre etkinlikler düzenleyerek bölgeye daha fazla turist çekmeye çalıştıklarını belirten Sevimer, daha çok fotoğraf sanatçılarına yönelik etkinlikler düzenlediklerini kaydetti. Etkinliklere özellikle pek çok ilden katılımcıların olduğunu dile getiren Sevimer, agro turizmin (tarım turizmi) gelişmesi için çaba gösterdiğini belirtti.









Sonbaharın gelmesi ile bu günlerde üzüm bağlarında tatlı bir telaş yaşandığını ve bu telaşı fotoğraflamak amacıyla bağlarda etkinlikler düzenlediklerini vurgulayan Sevimer, "Trakya'da bağcılık ön planda. Aynı zamanda bağlardan elde edilen hardaliye, şıra, sirke, pekmezi de tanıtmış oluyoruz. Şu an bağlarda bağ bozumu heyecanı yaşanmakta. Bizde bunun tanıtımına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Böylelikle agro turizm de gelişiyor. Çok keyifli zamanlar geçiriyoruz. Sanatla ilçemi tanıtıyorum." diye konuştu.







