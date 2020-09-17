Badavut Plajı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Badavut Plajı Özellikleri, Kamp İle Konaklama Detayları Ve Giriş Ücreti (2020)

Ege Denizinin İncisi olarak da öne çıkan Badavut Plajı özellikle kalabalıktan kurtulmak isteyenler için özel bir alternatif olarak öne çıkıyor. Masmavi denizi ve güzel kumsalı ile beğeni toplayan plajlar arasında yer almaktadır.

Badavut Plajı Hakkında Bilgi

Badavut Plajı aslına bakılırsa daha sakin ve daha nezih bir ortam içerisinde denize girme olanağı vermektedir. Bulunduğu merkeze biraz uzak olduğundan dolayı çok fazla insanın gelmediği yerler arasında bulunuyor. Fakat mavi bayrağı ile beraber bakanlık nezdinde rahatlıkla denize girme imkanı sağlayan özel plajlar arasında yer almaktadır. Bu sebepten dolayı bölgeden veya ülkenin farklı yerlerinden Badavut plajı merak edenler ve sakinlik isteyenler için özel bir olanak tanıyor.

Badavut Plajı Nerede ve Nasıl Gidilir?

Badavut Plajı Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bulunan en özel plajlar arasında yer almaktadır. Özellikle Ege'nin en önemli sahil beldeleri olarak öne çıkan Ayvalık ile Sarımsaklı arasında bulunuyor. Bu doğrultuda bağlı bulunduğu ilçeye yaklaşık olarak 13 kilometre mesafede yer almaktadır. Bölgeye rahatlıkla Ayvalık üzerinden dolmuşlar ya da toplu taşımalar eşliğinde ulaşım sağlamak mümkün. Aynı zamanda Sarımsaklı Beldesi üzerinden de ulaşım sağlanabilir. Özel araçlarla gitmek isteyenler Ayvalık Devlet Hastanesi üzerinden Ahmet Taner Kışlalı Caddesini takip ederek plaja ulaşabilir.

Badavut Plajı Özellikleri

Badavut Plajı Sağlık Bakanlığı'ndan onay almış mavi bayrağa sahip en güzel sahil yerlerinden biridir. Özellikle bilindiği gibi Ayvalık’ın denizi genelde sığ olarak öne çıkıyor. O sebepten dolayı küçük ve büyük herkes rahatlıkla denize girebilir. Plajda aynı zamanda kafeterya bulunmakta ve yiyecek ve içecek imkanı elde edilmektedir. Diğer yandan İnci kum tanesi geniş plajı üzerinden rahatça güneşlenme ve dinlenme imkanı sağlamaktadır.

Badavut Plajı Kamp Yerleri ve Ücretleri

Badavut Plajının çevresinde kamp yerleri bulunmaktadır. Özellikle kumsalı geniş bir yapıya sahip olduğu için hem araçlar vasıtasıyla hem de çadır üzerinden kamp kurulabilir. Bu doğrultuda kamp alanlarının ücretsiz olduğunu söylemek mümkündür. Bireysel olarak kan kurulabilir ve Badavut plajının keyfi en iyi şekilde çıkarılabilir. Ayrıca günün 24 saati boyunca açık kamp alanı sayesinde, yaz aylarının tadını keyifli bir biçimde çıkarmak mümkün.

Badavut Plajı Konaklama Detayları ve Ücretleri

Badavut Plajı hem Sarımsaklı hem de Ayvalık’a yakın bir bölgededir. Bu doğrultuda her iki bölge yazlık bir belde olduğu için, birçok değişik pansiyon ve otel bulunmaktadır. Havuzlu ya da havuzsuz şekilde bu konaklama alanlarını kullanmak mümkün. Ücretleri ise konaklama yerlerinin özelliklerine ve sunduğu olanaklara bağlı olarak farklılık yaratmaktadır. Böylece değişik yerlerde kalabilir ve bölgeden kolayca Badavut Plajına ulaşım sağlayabilirsiniz.

Badavut Plajı Giriş Ücreti

Hem ücretli hem de ücretsiz bir şekilde Badavut plajını değerlendirmek mümkün. Halka açık bir alan olduğu için ücretsiz bir şekilde denize girme şansını elde edebilirsiniz. Fakat kafeteryaların yanında denize girmek yiyecek ve içecek açısında fiyat ortaya çıkarmaktadır. Çünkü bu bölgede Badavut Plajı kullanıldığı zaman içeri yiyecek ve içecek sokmak yasaktır. Bölgede aynı zamanda soyunma kabini, duş alanı ve şemsiye ile şezlong yer almaktadır. Bu doğrultuda şemsiye ve şezlong için ortalama 2020 yılı itibariyle 20 veya 25 TL ücret ödemek gerekmektedir. Ancak ücret ödemeden de Badavut plajına giriş yapılabilir ve güneş ile denizin tadı çıkarılabilir.