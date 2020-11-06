BabÃ¼rlerin motifleriyle Ã¼nlÃ¼ mabedi: Vezir Han Camisi

AA muhabirinin Pakistan basÄ±nÄ± ve ilgili kaynaklardan derlediÄŸi bilgilere gÃ¶re, caminin inÅŸasÄ±na Hint alt kÄ±tasÄ±nÄ±n Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerinde aralarÄ±nda Tac Mahal, Cuma Camisi ve KÄ±zÄ±l Kale'nin de bulunduÄŸu Ã¶nemli eserler bÄ±rakan BabÃ¼r SultanÄ± Åžah Cihan dÃ¶neminde 1634'te baÅŸlandÄ±. YapÄ±mÄ± yaklaÅŸÄ±k 7 yÄ±l sÃ¼ren cami, ismini Vezir Han olarak bilinen dÃ¶nemin Pencap Valisi Hekim Ä°lmÃ¼ddin Ensari'den aldÄ±. Lahor Kalesi'ne oldukÃ§a yakÄ±n mesafede olan cami, BabÃ¼r sultanlarÄ±nca burada bulunduklarÄ± dÃ¶nemde cuma selamlÄ±ÄŸÄ± olarak da kullanÄ±ldÄ±.

YapÄ±nÄ±n Ã¶ne Ã§Ä±kan Ã¶zellikleri arasÄ±nda sekizgen 4 minaresi, geniÅŸ avlusu, 5 kubbesi ve oldukÃ§a Ã¼nlÃ¼ Ã§ini ve hat iÅŸlemeleri yer alÄ±yor. Caminin avlusunda, mabed inÅŸa edildiÄŸi dÃ¶nemde Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len hÃ¼cre ÅŸeklinde 32 kÃ¼Ã§Ã¼k oda ile alt kÄ±tadaki BabÃ¼r camilerinin birÃ§oÄŸunda gÃ¶ze Ã§arpan abdest havuzu bulunuyor. Ã–te yandan, 13. yÃ¼zyÄ±lda Ä°ran'dan bÃ¶lgeye gÃ¶Ã§ eden ve Miran BadÅŸah olarak da bilinen sufi Seyit Muhammed Ä°shak Gazroni'nin kabri de yine avluda yer alÄ±yor. Caminin bÃ¼nyesinde ayrÄ±ca bir Hattat pazarÄ± ile hamam da mevcut.









YaklaÅŸÄ±k 380 yÄ±ldÄ±r ayakta



Vezir Han Camisi, BabÃ¼rler dÃ¶neminden gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze ulaÅŸan eserler arasÄ±nda oldukÃ§a sÃ¼slÃ¼ iÅŸlemeleriyle de Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor. Åžehirdeki bir baÅŸka anÄ±t Delhi KapÄ±sÄ±â€™nÄ±n yakÄ±nÄ±nda bulunan camide girift Ã§ini iÅŸlemeleriyle bilinen "kashi-kari" Ã§alÄ±ÅŸma stili gÃ¶ze Ã§arpÄ±yor. YÃ¼zyÄ±llardÄ±r ayakta duran caminin kubbelerindeki Kur'an-Ä± Kerim ayetleri ve Ã§eÅŸitli esmalardan oluÅŸan hat yazÄ±larÄ±, geometrik formlar, Ã§iÃ§ek ve aÄŸaÃ§ desenlerinden oluÅŸan renkli Ã§inileri ve motifleri yapÄ±yÄ± yerli ve yabancÄ± turistlerin uÄŸrak noktalarÄ±ndan biri haline getiriyor.

Bununla birlikte cami, hemen yanÄ± baÅŸÄ±ndaki dar sokaklarÄ±n hareketli kalabalÄ±ÄŸÄ±ndan, yolcu taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda kullanÄ±lan "rikÅŸa" (Ã§ekÃ§ek) ve "Ã§inÃ§ilerin" korna seslerinden bir sÃ¼reliÄŸine uzaklaÅŸmak isteyenlere sessiz ve huzur dolu ortam sunuyor. Pakistan'Ä±n kÃ¼ltÃ¼r baÅŸkenti olarak nitelendirilebilecek Lahor'da bulunan caminin iÅŸlemelerindeki Ã§eÅŸitlilik, farklÄ± din ve Ä±rktan insanÄ±n uyum iÃ§inde bir arada yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ÅŸehirde halkÄ±n sosyal dokusunu da yansÄ±tÄ±yor.

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Ä°ngiltere'nin Hindistan'Ä± sÃ¶mÃ¼rgesi haline dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ yÃ¼zyÄ±llara, Hindistan ve Pakistan'Ä±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kazanmasÄ±na ve modern Pakistan'Ä±n geÃ§en on yÄ±llarÄ±na ÅŸahitlik eden cami, yaklaÅŸÄ±k 380 yÄ±ldÄ±r ayakta duruyor ve ziyaretÃ§ilerini renk cÃ¼mbÃ¼ÅŸÃ¼ iÃ§inde tarih yolculuÄŸuna Ã§Ä±karÄ±yor. Vezir Han Camisi UNESCO DÃ¼nya MirasÄ± GeÃ§ici Listesiâ€™nde de bulunuyor.