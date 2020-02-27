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Babadağ'ın renkli evleri
Seyahat
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: DepoPhotos
Haber Giriş: 27.02.2020 - 11:15,Son Güncelleme:/

Babadağ'ın renkli evleri

Denizli'nin Babadağ ilçesi, iki yıl önce başlatılan 'Turizm Yolunda Babadağ'projesiyle Türkiye'nin yüzlerce ilçesi arasından dikkat çekmeyi başardı.

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Proje kapsamında, evlerden resmi binalara, camilerden işyerlerine kadar 100 binanın dış cephesi rengarenk boyanınca, başta fotoğraf tutkunları olmak üzere ilçeye gelen ziyaretçi sayısı arttı. Özellikle düğün fotoğrafları için bir stüdyo gibi kullanılan Babadağ evlerine gösterilen ilgiden ilçe halkı da oldukça memnun.

Babadağın renkli evleri


Mehmet Özer Caddesindeki binaların botanmasıyla başlayan projeden olumlu geri dönüş alınınca, Belediye tarafından ilçedeki tüm evlerin rengarenk boyanması için çalışmalara başlandı. Belediye Başkanı Salim Demirezen, projeye ilçe sakinlerinin genelde destek verdiğini, evlerini boyatmak istemeyen vatandaşların da görüşlerini değiştirmek için görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Babadağın renkli evleri


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