Babadağ'ın renkli evleri

Proje kapsamında, evlerden resmi binalara, camilerden işyerlerine kadar 100 binanın dış cephesi rengarenk boyanınca, başta fotoğraf tutkunları olmak üzere ilçeye gelen ziyaretçi sayısı arttı. Özellikle düğün fotoğrafları için bir stüdyo gibi kullanılan Babadağ evlerine gösterilen ilgiden ilçe halkı da oldukça memnun.







Mehmet Özer Caddesindeki binaların botanmasıyla başlayan projeden olumlu geri dönüş alınınca, Belediye tarafından ilçedeki tüm evlerin rengarenk boyanması için çalışmalara başlandı. Belediye Başkanı Salim Demirezen, projeye ilçe sakinlerinin genelde destek verdiğini, evlerini boyatmak istemeyen vatandaşların da görüşlerini değiştirmek için görüşmeler yaptıklarını söyledi.







