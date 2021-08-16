Babadağ'da spor ve müzik festivali
Babadağ Movement Festival, 1-5 Eylül tarihleri arasında, "hareket" konseptiyle Babakamp'ta yapılacak. Yoga'dan tai chi'ye, akrobasi'den hangdrum'a jonglörlük'ten savunma sanatlarına kadar birçok eğitim Movement Festival'de gerçekleştirilecek.
FESTİVALDEKİ EĞİTİMLER VE EĞİTMENLER
Yoga&Aerial Yoga: Elif Deniz Lökçüler
Yoga & Pilates: Ülkü Bilge
Uzman Psikolog: Seniha Yolaçan
Fonksiyonel Egzersiz: Erhan Tügen
Movement: Gorhan Olay Ünlü
Jiu Jitsu: İbrahim İnal
DJ & Hangdrum: Sercan Ozan
Aquadrum & Hangdrum: Deniz Güngör
Hangdrum & Ses Meditasyonu: Kaan Hantal
Yoga & Pilates: Muzaffer Alemdar
Yoga: Merve Yavuz
Tai Chi: Nebi Yolaçan
Yoga & Meditasyon: Dilan Şahin
Multidisipliner Eğitmen: Çağman Çatay
Yoga & Movement: Esra Yorulmaz
Parkour: Barış Erdoğan
Dövüş sanatları: Nehar Eren
Hareketin ana odağı olduğu; turnuvalar, yürüyüşler, sanat çalışmaları, sürpriz şovların da olacağı Movement Festival, 1-5 Eylül tarihleri arasında 1300 metre yükseklikte 24 dönümlük alanda kurulan Babakamp'ta...