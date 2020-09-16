Aziz Yuhanna Katolik Kilisesi Nerede Ve Nasıl Gidilir? Katolik Kilisesi Tarihi, Hikayesi Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Aziz Yuhanna Katolik Kilisesi, İzmir sınırları içerisinde yer alan bir kilisedir. Aynı zamanda, İzmir Aziz Yuhanna Katolik Katedral Kilise- Bazilikası olarak da tanınır.

Aziz Yuhanna Katolik Kilisesi Hakkında Bilgi

Hristiyanlıkta kutsal kabul edilen Vahiy Kitabı içerisinde Yedi Kilise’den bahsedilir. Bunlar arasından günümüze ulaşmayı başaran tek kilise de Aziz Yuhanna Katolik Kilisesi olarak kabul edilir. Aziz Yuhanna Katolik Kilisesi, Havari ve İncil yazarı olan Aziz Yuhanna tarafından kurulmuştur. Yapı, özellikle İzmir Hristiyan Topluluğu için bir ev ve ruhsal merkez olarak kabul edilir.

Ulaşılan en eski kaynaklara bakılarak Havari Yuhanna’nın yaşamının son demlerinde Efes’te kaldığı ve burada öldüğü anlaşılır. Hatta kendisinin mezarı Bizans bazilikası kalıntılarında seçilebilmektedir. Hristiyan topluluğu Aziz Yuhanna’yı temel kaynak olarak kabul eder.

Aziz Yuhanna Katolik Kilisesi Nerede ve Nasıl Gidilir?

Aziz Yuhanna Katolik Kilisesi, İzmir’in Konak ilçesinde yer almaktadır. Şehit Nevres Bulvarı üzerindeki kiliseye hem şahsi araçlar ile hem de toplu taşıma araçları ile ulaşmak mümkün olmaktadır. Şehir dışından bu bölgeye seyahat etmek istenler için mesafe bilgisi vermek gerekirse; İstanbul -Konak arası 474 kilometre, Ankara- Konak arası ise 607 kilometre civarındadır.

Aziz Yuhanna Katolik Kilisesi Tarihi

Saint John Bazilikası olarak da bilinen Aziz Yuhanna Katolik Kilisesi’nin yapımına 1862 senesinde başlanmıştır. Kilise yaklaşık 12 sene sonra da kullanıma açılmıştır. Esas Altar Papa 9. Pion’un armağanı olarak bilinen yapı için dönemin padişahı Sultan Abdülaziz tarafından da altın verildiği bilinmektedir. Bu altınların 1863 yılında kilise inşaatından kullanılsın diye verildiği kaynaklara geçmiştir.

Aziz Yuhanna Katolik Kilisesi Hikayesi

1922 senesinde İzmir’in yakılıp, yıkılması üzerine bölgedeki pek çok eser zarar görmüştür. Aziz Yuhanna Katolik Kilisesi de bu yangın sırasında zarar görmüş ve yağmalama ile karşı karşıya kalmıştır. Bu esnada katedrale ait değerli pencere vitrayları da kaybolmuştur. Bu vitraylar 1901 yılında ünlü Fransız sanatçı Paul Guadin tarafından yapılmıştır. Yine de kilisenin büyük bir kısmı bu felaketten zarar görmeden ayakta kalmayı başarmıştır.

Episkopos Joseph Descuffi, 1965 senesinde Aziz Yuhanna Katolik Kilisesi’ni Amerika Birleşik Devletleri için çalışan askerlere kiraya verir. Buradaki amaç hem katedralin güvenliğini sağlamak hem de burada askerlere dini hizmet verilmesidir. Ancak bu gelişmeyle uzun bir süre boyunca kilise yalnızca Amerikalı askerler tarafından kullanılmıştır.

Amerikalı askerlerin Aziz Yuhanna Katolik Kilisesi’ni dışarıdan gelen misafirlere karşı kapatmasının bir sonucu olarak 2013 yılında İzmir Başpiskoposu yapılan kira sözleşmesini iptal etmiştir. Bundan sonra da kilise, herkese açık bir yapı haline getirilmiştir. Bu tarihten sonra da Aziz Yuhanna Katolik Kilisesi’nde ibadet yapılmaya başlanmıştır.

Aziz Yuhanna Katolik Kilisesi Ziyaret Saatleri

İzmir şehir merkezinde yer alan Aziz Yuhanna Katolik Kilisesi Neoklasik Mimari’nin güzel örneklerinden biridir. Bu sebeple kilise hem ibadet hem de turistik gezi amaçlı sıkça ziyaret edilmektedir. Belirlenen son çalışma saatlerine göre kilise hafta içi günlerde ve Cumartesi kapalıdır.

Buraya gelecek ziyaretçiler yalnızca Pazar gününü kullanabilirler. Buna göre, Aziz Yuhanna Katolik Kilisesi’ne Pazar günü gitmek isteyenler gün içerisindeki herhangi bir saat dilimini, gece yarısını geçirmemek üzere, seçebilirler.