Azerbaycan'ın şehirleri neler? Azerbaycan başkenti, nüfusu, yüzölçümü, telefon ve posta kodu bilgileri

Azerbaycan ülkesinin resmi adı Azerbaycan Cumhuriyeti'dir. Coğrafi konum olarak Kafkasya'da yer almaktadır. Ülkenin resmi para birimi ise Azerbaycan Manatı'dır. Azerbaycan Manatı Kafkasya'da ki en değerli para birimlerinden biridir. Azerbaycan'ın resmi dili ise Azericedir. Ülkede pek çok azınlık dili de konuşulmaktadır. Türkçe, Gürcüce, Rusça ve Cuhuri dilleri de Azerbaycan'da konuşulan diğer diller arasındadır. Azerbaycan 7 bağımsız Türk devletlerinden biridir. Ayrıca ülke Türk keneşine de üye bir ülkedir. Rusya, Gürcistan, Ermenistan, İran Azerbaycan'ın komşu ülkeleridir. Hazar Denizi ile kıyısı olan Azerbaycan'da trafik sağ taraftan akmaktadır. Azerbaycan halkı bir Türk halkıdır. Konuştukları dil ise Türkçe ile oldukça benzer olup eski Türkçeyi konuşmaktadır. Bir Türkiye Türkü ile Azerbaycan Türkünün dili aynıdır.

Ülke oldukça zengin bir kültürel mirasa sahiptir. Öyle ki Azerbaycan'da opera gibi sanat dalları ilk kez ortaya çıkmıştır. Azerbaycan'da Türklerden sonra en fazla yer alan halk azınlık olarak Ruslar ve Lezgiler’dir. 1991 yılında Sovyetlerin dağılması ile birlikte Azerbaycan Cumhuriyet'i kurulmuştur. İlk demokratik cumhuriyetin kurulma tarihi ise 28 Mayıs 1918'dir. Azerbaycan Türk keneşine de üye olduğu gibi aynı zamanda bir TÜRKSOY üyesi ülkedir. Ayrıca Türkiye'ye kıyısı ülke olan Nahçıvan Türk Cumhuriyeti de Azerbaycan'a bağlı olan bir özerk devlettir. Azerbaycan barış için aynı zamanda NATO ile işbirliği yapan bir ülkedir. Ülkenin herhangi bir resmi dini yoktur. Fakat Azerbaycan'da yaşayan halkın büyük çoğunluğu Müslüman'dır. Azerbaycan'ın resmi internet alan adı ise ".az" şeklindedir.

Azerbaycan'ın tarihi antik dönem, modern dönem ve feodal döneme kadar uzanmaktadır. Ülkede pek çok tarihi ve kültürel yerler bulunmaktadır. Özellikle ülkede ki Bazardüzü dağı ziyaret edilen doğal güzelliklerden olan bir dağdır. Bu dağ Azerbaycan’da ki en yüksek dağ olma özelliğini taşır.

Azerbaycan'ın Şehirleri Neler?

- Bakü

- Gence

- Şekli

- Nahçıvan

- Sumqayıt

- Mingeçevir

- Lenkeran

- Haçmaz

- Kebele

- Şirvan

- Kobustan Rayonu

- Berde Rayonu

- Yevlah

- Naftalan

- Şemkir

- Ağcabedi Rayonu

- Celilabad

- Kuba

- Masallı Rayonu

- Kusar

- Gebedey

- Astara

- Kah

- Neftçala

- İmişli Rayonu

- Goranboy

- Ağdaş Rayonu

- İsmayıllı

- Ağdam

- Göyçay

- Beylegan

- Şabran

- Culfa

- Daşkesen

- Şamahı

- Ağsu

- Hızı

- Oğuz

- Babek

- Salyan

- Hırdalan

- Balaken

- Bilesuvar

- Kürdemir

- Kıvrak

- Qovlar

- Kubadlı

- Siyezen

- Kazah

- Şerur

- Samuh

Azerbaycan'ın Başkenti Neresidir?

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'dür. Bakü Hazar denizine kıyısı olan bir şehirdir. Aynı zamanda Azerbaycan'ın en büyük şehridir. En önemli kültür ve ticaret merkezi olan Bakü'nün toplam nüfusu ise 2.3 milyon olarak belirtilmiştir.

Azerbaycan'ın Nüfusu Kaçtır?

Azerbaycan'ın toplam nüfusu 10 milyondur.

Azerbaycan'ın Yüzölçümü Ne Kadardır?

Azerbaycan'ın yüzölçümü toplam 86.600 kilometre karedir.

Azerbaycan'ın Telefon Kodu Nedir?

Azerbaycan'ın uluslararası telefon kodu +994'dür.

Azerbaycan'ın Posta Kodu Nedir?

Azerbaycan'ın posta kodu 1005, 1009 ve 1069'dur.