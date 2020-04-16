Azerbaycan Konsolosluğu Nerededir? Azerbaycan Konsolosluğu Adresi, Telefon Numarası Ve İletişim Bilgileri

Azerbaycan konsolosluğu bilgileri internette sıkça araştırılmaktadır. Ülkemizde yıllardan beridir hizmet veren Azerbaycan konsolosluğu Büyükelçisi Azerbaycan Cumhurbaşkanı tarafından atanmıştır. Azerbaycan konsolosluğuna belirtilen saatlerde ulaşmak mümkündür. Onun dışında konsolosluğa ulaşmadan iletişim bilgiler ve e-mail adresi ile de konsolosluk ile iletişime geçmek mümkündür.

Azerbaycan Konsolosluğu Nerededir?

Azerbaycan konsolosluğu İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yer almaktadır. Beşiktaş Zeytinoğlu Caddesi üzerinde yer alan Azerbaycan konsolosluğu Beşiktaş Akatlar spor salonunun yanındadır.

Azerbaycan Konsolosluğu Adresi

Adres: Zeytinoğlu Caddesi No 65, Akatlar Beşiktaş / İstanbul

Azerbaycan Konsolosluğu Telefon Numarası

Konsolosluğun toplam 2 tane telefon numarası bulunur.

Telefon Numarası: +90 212 325 80 42

Telefon Numarası 2: +90 212 325 80 45

numaraları tuşladıktan sonra daha hızlı bağlanabilmek için dahili numaralar belirlenmiştir. Dahili numaralar ise 111 ve 118'dir

Azerbaycan Konsolosluğu İletişim Bilgileri

Azerbaycan konsolosluğunun iletişim için fax numarası ve e-mail adresi bulunur.

Fax No: +90 212 284 95 79

E-Mail: istanbul@mission.mfa.gov.az

Azerbaycan Konsolosluğu Çalışma Saatleri

Azerbaycan konsolosluğu yalnızca Pazar günleri hizmet vermemektedir. İşte Azerbaycan konsolosluğu çalışma saatleri;

Salı: 09:00 - 17:00

Çarşamba: 09:00 - 17:00

Perşembe: 09:00 - 17:00

Cuma: 09:00 - 17:00

Cumartesi: 09:00 - 17:00

Pazar: Tatil