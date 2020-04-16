Azerbaycan Konsolosluğu Nerededir? Azerbaycan Konsolosluğu Adresi, Telefon Numarası Ve İletişim Bilgileri
Türkiye'de bulunan pek çok ünlü konsolosluk vardır. O konsolosluklardan biri de Azerbaycan konsolosluğudur. Azerbaycan ile Türkiye arasında anlaşma sonucu iki ülke birbirleri ile konsolosluk kurmuştur. Azerbaycan konsolosluğu ülkemizde yer alan en eski konsolosluklardan bir tanesidir. Uzun yıllardan beridir hem Azerbaycan vatandaşlarına hem de Türkiye vatandaşlarına hizmet vermektedir. Son aylarda ise Azerbaycan konsolosluğu bilgileri internette sıkça araştırılmaktadır. Peki, merak edilen Azerbaycan konsolosluğu nerededir? Azerbaycan konsolosluğu adresi, telefon numarası ve iletişim bilgileri nedir? Sizler için bu sorulara yanıtlar hazırladık.
Azerbaycan konsolosluğu bilgileri internette sıkça araştırılmaktadır. Ülkemizde yıllardan beridir hizmet veren Azerbaycan konsolosluğu Büyükelçisi Azerbaycan Cumhurbaşkanı tarafından atanmıştır. Azerbaycan konsolosluğuna belirtilen saatlerde ulaşmak mümkündür. Onun dışında konsolosluğa ulaşmadan iletişim bilgiler ve e-mail adresi ile de konsolosluk ile iletişime geçmek mümkündür.
Azerbaycan Konsolosluğu Nerededir?
Azerbaycan konsolosluğu İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yer almaktadır. Beşiktaş Zeytinoğlu Caddesi üzerinde yer alan Azerbaycan konsolosluğu Beşiktaş Akatlar spor salonunun yanındadır.
Azerbaycan Konsolosluğu Adresi
Adres: Zeytinoğlu Caddesi No 65, Akatlar Beşiktaş / İstanbul
Azerbaycan Konsolosluğu Telefon Numarası
Konsolosluğun toplam 2 tane telefon numarası bulunur.
Telefon Numarası: +90 212 325 80 42
Telefon Numarası 2: +90 212 325 80 45
numaraları tuşladıktan sonra daha hızlı bağlanabilmek için dahili numaralar belirlenmiştir. Dahili numaralar ise 111 ve 118'dir
Azerbaycan Konsolosluğu İletişim Bilgileri
Azerbaycan konsolosluğunun iletişim için fax numarası ve e-mail adresi bulunur.
Fax No: +90 212 284 95 79
E-Mail: istanbul@mission.mfa.gov.az
Azerbaycan Konsolosluğu Çalışma Saatleri
Azerbaycan konsolosluğu yalnızca Pazar günleri hizmet vermemektedir. İşte Azerbaycan konsolosluğu çalışma saatleri;
Salı: 09:00 - 17:00
Çarşamba: 09:00 - 17:00
Perşembe: 09:00 - 17:00
Cuma: 09:00 - 17:00
Cumartesi: 09:00 - 17:00
Pazar: Tatil
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