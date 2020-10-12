Ayvalık Plajları 2020 - Ayvalık'da Denize Girilecek En İyi Ücretli Ve Ücretsiz (Halk) Plajları Listesi

Ayvalık, genel olarak deniz tatili yapmak isteyen kişiler için cennet yerlerden birisidir. Her isteğe göre çeşitli plajlar bulmak mümkündür. Kalabalık uzun plajlar, sakin sahiller, kendi kendinize kalınacak koylar vardır.

Ayvalık’ta Denize Girilecek En İyi Ücretsiz Plajlar

Ayvalık’ta bulunan en güzel ve temiz olan ücretsiz plajlar aşağıdaki gibi yer almaktadır.

Ayvalık Sarımsaklı Plajı

Yaz tatiline her zaman büyük keyif katacak olan plajlardan birisi Sarımsaklı Plajı‘dır. Bu Sarımsaklı Plajı, Ayvalık’ın popüler plajı olmaktadır. Yaklaşık olarak 5km sahil boyuna sahip olur. Sarımsaklı Plajı ile Ayvalık arası yaklaşık olarak 7,7 kilometre civarında değişmektedir. Sarımsaklı Plajlarına deniz sahili boyunca pek çok sayıda kafe, restoran eşlik etmektedir. Sarımsaklı Plajı giriş ücreti yoktur.

Cunda Pateriça Koyu

Cunda Adası’nın kuzey kesimi uzantısında ve Güvercinada‘ya bakan kısımda olan Pateriça Koyu, yaklaşık metrelerce ileriye yürüyüp gidilebilen sığ denizi ile de oldukça ilgi çeken bir plajdır. Ulaşımı çok zor bir noktada olması sayende insan kalabalığının da önüne geçmektedir. Ücretsiz bir plaj olup kişiler dilediği gibi denizden yararlanabilir. Oraya kadar gitmiş iken 3 km uzaklıkta bulunan Ayışığı Manastırı’nı da görmek mümkündür. Sığ denizi nedeni ile çocuklu olan ailelerin de tercihi burası olmaktadır.

Ayvalık Badavut Plajı

Sarımsaklı Plajı’nın batısı kısmındaki Cennet Ada Koyu‘nda yer almakta olan Badavut Plajı, aynı zamanda bu Ayvalık Adaları Tabiat Parkı sınırlarının içinde yer almaktadır. Hamit Ağa Caddesi’nin üzerinde bulunan bu plaja minibüs ve de otobüslerle ulaşım sağlanmaktadır.

Cunda Duba Plajı (Belediye Plajı)

Ayvalık’taki bulunan bu plaj giriş ücreti bulunmayan bir plaj olup Alibey Adası’na doğru Lale Adası’nda karşınıza çıkar. Doldurma bir köprünün ada tarafında bulunan ucunda yer almaktadır. Bu harika plajın önü açık olduğu için de rüzgarlı havalarda çok dalgalı olmaktadır. Ayrıca şehir merkezine çok yakın olduğu için yürüyerek bile gidilebilen bu Duba Plajı’ndan otobüs ve de minibüsler de geçmektedir. Buna ek olarak bu plaj belediye plajı olarak da geçip giriş ücreti bulunmamaktadır.

Ayvalık’ta Denize Girilecek En İyi Ücretli Plajlar

Günümüzde Ayvalık’ta pek çok sayıda güzel, denizi harika ve de popüler plajlar vardır. Bu plajlar arasında en özel olan cunda Ortunç Beach Club plajı olmakta ve her sene pek çok fazla kişi tarafından ziyaret edilmektedir.

Cunda Ortunç Beach Club

Cunda’da Ortunç plajı mavi bayrağa sahip olan bir plaj olup herkes tarafından önerilen bir plajdır. Cunda Adası plajları arasında da denizi en çok sevilen bu plaj Ortunç Plajı’dır. Ortunç plajı çabuk derinleşmekte olan bir denize sahiptir. Ayrıca bu plaj oldukça temiz ve berrak bir suya sahip olmaktadır bu iki özellikte eklenince Ayvalık’ın en güzel beach club plajı olmaktadır. Bu plajın halk plajı yani ücretsiz kısmı olduğu gibi aynı zamanda ücretli kısmı da yer almaktadır. Cunda Ortunç Beach Club’a gidildiği zaman yaklaşık olarak 150 TL günlük otel kullanımı ücretinin ödenmesi gerekmekte olup güzel bir otelde konaklama ve güzel bir tatil yapma imkanı sağlanmış olur. Buna ek olarak isteğe bağlı bir şekilde günübirlik kullanımları da mümkün olmaktadır. Fakat günübirlik kullanımlarda bu prel biraz daha pahalıya gelmektedir.