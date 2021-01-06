Aynı evin içinde farklı ülkelerde oturuyorlar! Hatta farklı kanunlara tabiler, inanması güç ama gerçek…

Bu iki yerleşim yeri aynı anda hem Belçika’ya hem de Hollanda’ya açılan kapılara sahip. Belçika’ya ait Baarle-Hertog kasabası 22 yerleşim biriminden oluşuyor. Bunlar aynı zamanda Hollanda topraklarıyla da çevrili küçük yerler. Hollanda’ya ait Baarle-Nassau kasabası ise sekiz yerleşim biriminden oluşuyor ve bunların yedi tanesi Belçika yerleşim yerleri içerisinde kalıyor.









Bu karmaşıklığın önüne geçmek isteyen yerel yöneticiler sınırların anlaşılmasını kolaylaştırmak için sınırdaki kaldırımları işaretlerle belirginleştirdiler. Eğer bu işaretleri takip ederseniz bunların kasabanın yollarından ve bahçelerinden çapraz insanların oturma odalarından ise düz bir şekilde geçtiğini çabucak anlarsınız.











Yaşamını bugüne kadar bu köylerin Hollanda’ya ait kısmında geçiren Bayan van Gool, bölgede sık sık kaçakçılık yapıldığını söylüyor. İnsanların gümrüklerde dikkat çekmemek için özel kıyafetler giydiğini belirten Gool örnek olarak ise kıyafetlerinin altında tereyağı kaçırmak isteyen kadınlardan bahsediyor. İki ülkenin de kendine göre iyi ve kötü olarak nitelendirilebilecek yönlerine değinen Gool, günümüzde Belçika’da yapılan ekmeğin daha lezzetli olduğunu benzinin ise Hollanda’ya göre daha ucuz olduğunu söylüyor.







Alışverişler için ise Hollanda tarafındaki marketlerde yapıldığını belirtiyor. Kasaba sakinleri uyumlu bir şekilde birlikte yaşamanın yolunu bulmuş olsa da günlük yerel yöneticilerin izlediği politikalar zoraki yürüyen bir evlilik gibi duruyor. Ancak her iki belediye başkanın da birleşmeyi hayal ettiği biliniyor.







Hollanda Baarle Nassau Belediye Başkanı: “Farklı ülkelere ait bu iki belediye meclisi bütünleşebilse ve tek bir Avrupa varlığına dönüşebilse bu çok parlak bir şey olurdu. Ancak gerçekte bu düşünce hala ütopik.” Belçika Baarle-Hertog Belediye Başkanı ise: “Muhtemelen bunu asla deneyemeyeceğiz.







Şu anda zaten yasal olarak imkansız. Ve bu eğer gerçekleşecek olsaydı, iki tarafın da lehine olacak bu birleşme karşısında kültürel duyarlılıkların yeniden ortaya çıkması söz konusu olacaktı.” Şimdilik, ortak sorunlara odaklanmak işbirliğini geliştirmektedir. Kanalizasyon, aydınlatma ve yol inşaatı konusunda müzakereler her daim kaçınılmazdır. Aksi halde geçmişte olduğu gibi bir taraf yolu tuğla ile yapmak isterken öteki taraf ise yola asfalt döşemek isteyebilir.