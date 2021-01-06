MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriAynı evin içinde farklı ülkelerde oturuyorlar! Hatta farklı kanunlara tabiler, inanması güç ama gerçek…
GeriSeyahat Aynı evin içinde farklı ülkelerde oturuyorlar! Hatta farklı kanunlara tabiler, inanması güç ama gerçek…
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Aynı evin içinde farklı ülkelerde oturuyorlar! Hatta farklı kanunlara tabiler, inanması güç ama gerçek…
Seyahat
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
Haber Giriş: 06.01.2021 - 10:19 | Son Güncelleme:

Aynı evin içinde farklı ülkelerde oturuyorlar! Hatta farklı kanunlara tabiler, inanması güç ama gerçek…

Baarle kasabasından geçen sınırın bir tarafı Hollanda diğer tarafı ise Belçika oluyor. Bazı yerlerde evlerin, mağazaların ve iş yerlerinin ortasından geçiyor. Önemli tek nokta ise; ön kapınızın hangi ülkeye baktığı... Çünkü ön kapının açıldığı ülkenin yasalarına tabi oluyorlar.

Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Bu iki yerleşim yeri aynı anda hem Belçika’ya hem de Hollanda’ya açılan kapılara sahip. Belçika’ya ait Baarle-Hertog kasabası 22 yerleşim biriminden oluşuyor. Bunlar aynı zamanda Hollanda topraklarıyla da çevrili küçük yerler. Hollanda’ya ait Baarle-Nassau kasabası ise sekiz yerleşim biriminden oluşuyor ve bunların yedi tanesi Belçika yerleşim yerleri içerisinde kalıyor.

Aynı evin içinde farklı ülkelerde oturuyorlar Hatta farklı kanunlara tabiler, inanması güç ama gerçek…



Bu karmaşıklığın önüne geçmek isteyen yerel yöneticiler sınırların anlaşılmasını kolaylaştırmak için sınırdaki kaldırımları işaretlerle belirginleştirdiler. Eğer bu işaretleri takip ederseniz bunların kasabanın yollarından ve bahçelerinden çapraz insanların oturma odalarından ise düz bir şekilde geçtiğini çabucak anlarsınız.

Aynı evin içinde farklı ülkelerde oturuyorlar Hatta farklı kanunlara tabiler, inanması güç ama gerçek…




Yaşamını bugüne kadar bu köylerin Hollanda’ya ait kısmında geçiren Bayan van Gool, bölgede sık sık kaçakçılık yapıldığını söylüyor. İnsanların gümrüklerde dikkat çekmemek için özel kıyafetler giydiğini belirten Gool örnek olarak ise kıyafetlerinin altında tereyağı kaçırmak isteyen kadınlardan bahsediyor. İki ülkenin de kendine göre iyi ve kötü olarak nitelendirilebilecek yönlerine değinen Gool, günümüzde Belçika’da yapılan ekmeğin daha lezzetli olduğunu benzinin ise Hollanda’ya göre daha ucuz olduğunu söylüyor.

Aynı evin içinde farklı ülkelerde oturuyorlar Hatta farklı kanunlara tabiler, inanması güç ama gerçek…


Alışverişler için ise Hollanda tarafındaki marketlerde yapıldığını belirtiyor. Kasaba sakinleri uyumlu bir şekilde birlikte yaşamanın yolunu bulmuş olsa da günlük yerel yöneticilerin izlediği politikalar zoraki yürüyen bir evlilik gibi duruyor. Ancak her iki belediye başkanın da birleşmeyi hayal ettiği biliniyor.

21
Dünyanın en popüler 10 turistik noktası belli oldu Listede Türkiyeden de bir yer var...
Dünyanın en popüler 10 turistik noktası belli oldu! Listede Türkiye'den de bir yer var...


Hollanda Baarle Nassau Belediye Başkanı: “Farklı ülkelere ait bu iki belediye meclisi bütünleşebilse ve tek bir Avrupa varlığına dönüşebilse bu çok parlak bir şey olurdu. Ancak gerçekte bu düşünce hala ütopik.” Belçika Baarle-Hertog Belediye Başkanı ise: “Muhtemelen bunu asla deneyemeyeceğiz.

Aynı evin içinde farklı ülkelerde oturuyorlar Hatta farklı kanunlara tabiler, inanması güç ama gerçek…


Şu anda zaten yasal olarak imkansız.  Ve bu eğer gerçekleşecek olsaydı, iki tarafın da lehine olacak bu birleşme karşısında kültürel duyarlılıkların yeniden ortaya çıkması söz konusu olacaktı.” Şimdilik, ortak sorunlara odaklanmak işbirliğini geliştirmektedir. Kanalizasyon, aydınlatma ve yol inşaatı konusunda müzakereler her daim kaçınılmazdır. Aksi halde geçmişte olduğu gibi bir taraf yolu tuğla ile yapmak isterken öteki taraf ise yola asfalt döşemek isteyebilir.

False
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle