Ayın Biri Kilisesi Nerede Ve Nasıl Gidilir? Ayın Biri Kilisesi Tarihi, Hikayesi Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Tarihi geçmişi binlerce yıl öncesine kadar uzanan Ayın Biri Kilisesi belirli dönem aralığında oldukça ziyaret edilmekte ve dini ayinler ile ziyaretçilere hizmet sağlamaktadır.

Ayın Biri Kilisesi Hakkında Bilgi

Halk arasında bilinen diğer adı Vefa Kilisesi olan Ayın Biri Kilisesinin altında ayazma yer almaktadır. Hristiyan dini açısından oldukça önemli olan ayazma, kutsal sayılan ve çok sayıda farklı şifa verdiğine inanılan su kaynağı olarak geçmektedir.

Ayın Biri Kilisesi Nerede ve Nasıl Gidilir?

Diğer adının Vefa Kilisesi olarak bilinmesi Ayın Biri Kilisesinin tam olarak nerede olduğundan kaynaklıdır. İstanbul’un Fatih ilçesinde yer alan Ayın Biri Kilisesi, Fatih ilçesinin Vefa semtimde yer almaktadır. Ayın Biri Kilisesine özel aracınız ile gitmek mümkündür. İstanbul Manifaturacılar Çarşısı’ndaki ara sokaktan geçmenizin ardından 50 metre ileride Ayın Biri Kilisesini görmeniz mümkündür. Aynı zamanda yol üzerinde İstanbul Belediyesinin ilk Belediye Başkanı Türbesi yer alıyor. Ancak Ayın Biri Kilisesine gidiş için en rahat ulaşım aracı otobüs olarak tavsiye ediliyor. Otobüsle kiliseye ulaşmak için ise şu otobüs hatlarını tercih etmeniz gerekiyor:

- Taksim: 97T, 71T, 89C Numaralı Otobüs Hattı

- Eminönü: 97A, 35 Numaralı Otobüs Hattı

- Beşiktaş: 28T Numaralı Otobüs Hattı

- Mecidiyeköy: 69A Numaralı Otobüs Hattı

Ayın Biri Kilisesi Tarihi

Ayın Biri Kilisesinin tarihi oldukça geçmişe dayanıyor. Yaklaşık olarak 1080 yıllarına kadar uzanan bir geçmişe sahip olan Ayın Biri Kilisesi, seneler içinde çürümeye ve yıkılmaya yüz tutmuş. Uzun seneler geçmesinin ardından İstanbul’un işgali sonrasında bu kilise bir Rum ailesi tarafından satın alınmış ve ev olarak kullanılmaya başlanmıştır. Birkaç yıl daha geçtikten sonra bu kilisenin altında Hristiyan dini açısından oldukça manevi değerli olan kaynak bulunması ile birlikte ev 1755 yılı içerisinde özel tamirat sonucunda kilise olarak yeniden inşa edilmiş ve kullanılmaya başlanmıştır.

Ayın Biri Kilisesi Hikayesi

Ayın Biri Kilisesinin oldukça ilginç iki farklı hikayesi bulunuyor. Bunların ilki kilisenin Rum aile tarafından satın alınması ile başlıyor. Evin aile üyelerinden biri olan Maria adlı bir kız, evde gece uyurken rüya görüyor. Rüyasında Meryem Ana’yı gören kız, bu rüya ile birlikte evin yani kilisenin altında ayazma olduğunu öğreniyor. Uyandıktan sonra durumu ailesine anlatan kız sayesinde işler büyüyor ve evin altı detaylı olarak araştırılınca gerçekten ayazma olduğu ortaya çıkıyor. Ayazmanın anlamı ise Hristiyan dininde şifalı olduğuna inanılan su kaynağıdır. Bu araştırma sonucunda ortaya çıkan ayazma sonrasında ev özel olarak kiliseye dönüştürülüyor.

Kilisenin bir diğer hikayesi ise daha yakın geçmişe sahip. Ayın Biri Kilisesinin adına ayın 1’i denmesinin sebebi, yılda yalnızca 1 kez ve bir ayda toplanıp ayin yapılması ve dua edilmesidir. Hristiyan inancına göre gerçekleştirilen bu ayin, her yıl Ocak ayının 1’inde gerçekleşiyor. Bu dönemde oldukça ziyaretçi alan kilise, diğer zamanlar içinde ziyaretçi kabul etmektedir.

Ayın Biri Kilisesi Ziyaret Saatleri

Oldukça fazla kişi tarafından ziyaret edilen tarihi mekanların başında gelen Ayın Biri Kilisesinde ziyaret saatleri için belirlenen saat aralığı bulunmuyor. Kiliseyi gezmek veya dua etmek isteyen kişiler istenen saatlerde giriş yapabilirler. Aynı zamanda Ayın Biri Kilisesi 7/24 saat açık olmakta ve hafta sonları da ziyaretçileri ağırlamaktadır.