Aydın'ın yeşil cenneti: Dilek Yarımadası Milli Parkı

Toplam 27.598 hektar bir alana sahip olan Milli Park Kuşadası, Söke ve Didim ilçe sınırlarında kalmaktadır. Yarımadanın güneyine bitişik Büyük Menderes Deltası 1994 yılında Milli Park’a dahil edilmiş olup; 16.690 hektar büyüklüğündedir.









Bu benzersiz çeşitlilik nedeniyle Dilek Yarımadası, Avrupa Konseyi tarafından Avrupa Biogenetik Rezervleri Şeması’nda ‘Flora Biogenetik Rezerv Alanı’ olarak kabul edilmiştir.Yarımadanın hemen güneyinde bulunan Büyük Menderes Deltası’nın en önemli su kaynağı, 584 km. uzunluğundaki Büyük Menderes Nehri’dir.









Delta, morfolojik gelişimin hızlı olduğu ağız kısmında, bu gelişim sürecinin ürünü olan birçok lagün ile tuzcul bataklıklar ve çamur düzlüklerini kapsayan taşkın özelliğinde sulak alandır. Bu alan içerdiği biyolojik çeşitlilikten, nesli tükenmek üzere olan canlılardan ve endemik türlerden dolayı uluslararası öneme sahiptir ve uluslararası Ramsar, Bern ve Rio Sözleşmeleri ile Barselona Konvansiyonu ile korunmaktadır.