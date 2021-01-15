MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriAyder Yaylası beyaza büründü, tatilciler karın keyfini sürdü
GeriSeyahat Ayder Yaylası beyaza büründü, tatilciler karın keyfini sürdü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ayder Yaylası beyaza büründü, tatilciler karın keyfini sürdü
Seyahat
DHA
Haber Giriş: 15.01.2021 - 14:08 | Son Güncelleme:

Ayder Yaylası beyaza büründü, tatilciler karın keyfini sürdü

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası, yağan karla beyaza büründü. Yaylaya gelen tatilciler, oluşan seyirlik manzarada, karın keyfini çıkarıp, yürüyüş yaptı.

Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Doğu Karadeniz’de hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte yüksek kesimler yeniden karla kaplandı. Rize’nin Çamlıhemşin ilçesindeki dünyaca ünlü Ayder Yaylası da yağan kardan nasiplenerek, beyaza büründü. Çam ağaçları ile kaplı yaylada seyirlik manzaralar oluştu. Yaylada gelen tatilciler, karın keyfini çıkardı, doğa yürüyüşü yaptı, manzarada cep telefonu kamerasıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ayder Yaylası beyaza büründü, tatilciler karın keyfini sürdü



Yaylaya gelen Duygu Yılmaz, "Ayder Yaylası her zaman tercihimiz olmuştur. Çok güzel, özellikle kış mevsiminde karın yağmasıyla kartpostallık bir görüntü oluşuyor. Pandemiden önce çok daha eğlenceli ve renkli oluyordu.

Ayder Yaylası beyaza büründü, tatilciler karın keyfini sürdü



Tulumlar çalınıyor, ateş etrafında horonlar oynanıyordu. Pandemi dolayısıyla şu an bunlar yok ama en kısa zamanda olmasını temenni ediyoruz" diye konuştu. Özlem Meral da, “Kar yağınca Ayder’e kaçtık. İyi ki de gelmişiz. Karın keyfini çıkarıyoruz” dedi.

Ayder Yaylası beyaza büründü, tatilciler karın keyfini sürdü


False
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle