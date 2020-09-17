Ayazma Plajı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Ayazma Plajı Özellikleri, Kamp İle Konaklama Detayları Ve Giriş Ücreti (2020)

Ayazma plajı içerisinde kamp olanaklarının olduğu ve aynı zamanda güzel bir tatil deneyimi yaşayabileceğiniz bir plajdır. Bu plajda hem ücretli hem de ücretsiz olmak üzere iki tane plaj bulunmaktadır.

Ayazma Plajı Hakkında Bilgi

Ayazma plajı içerisinde denize girmeniz ve tatil yapma olanaklarınız gelişmiştir. Her türlü imkan bulunan bu plaj oldukça temiz bir plajdır. Ayazma plajı yaz aylarında uzun süreler boyunca açık kalmaktadır. Plajda şezlong ve şemsiye imkanları yer almaktadır. Ayazma plajı yakın bir konumda olmasından ötürü kısa süre içerisinde ulaşım sağlanmaktadır. Özellikle soğuk suda yüzmeyi sevenler için ayazma plajı biçilmiş kaftandır.

Ayazma Plajı Nerede ve Nasıl Gidilir?

Ayazma Plajı Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde yer almaktadır. Bozcaada'nın şehir merkezine oldukça yakındır. Ayazma plajına ulaşım sağlamak için Bozcaada'ya geldikten sonra yaklaşık olarak 15 dakika sürecek bir minibüs yolculuğu ile direkt olarak ulaşım sağlayabilirsiniz. Bozcaada'dan ayazma plajına ulaşım sağlamanın en kolay ve en hızlı yöntemi budur.

Çanakkale'ye kara yolu ile ulaşım sağladıktan sonra özel araç ile birlikte Bozcaada'ya feribotla geçiş sağlayabilirsiniz. Feribotla geçiş sağlamak istemeyen ziyaretçiler Tekirdağ ve Gelibolu üzerinden de kara yolunu dolaşarak gidebilirler. Fakat bu ise zaman kaybı yaratacaktır. Bundan dolayı en hızlı ve kestirme yol feribot ile ulaşımdır. Bozcaada'ya araç ile ulaştıktan sonra 15 dakikalık bir mesafede bulunan ayazma plajına ulaşım sağlayabilirsiniz.

Ayazma Plajı Özellikleri

- Plaj içerisinde her türlü tatil yapma olanağı ve denize girme imkanları bulunmaktadır.

- Ayazma plajı içerisine kamp yapma olanakları yer almaktadır.

- Plaj içerisinde restoranlar, saunalar ve beach clublar yer almaktadır.

- Ayazma plajı suyu son derecede soğuktur.

- Plaj kumsaldan oluşmaktadır.

- Her türlü eğlence imkanları plaj içerisinde mümkündür.

Ayazma Plajı Kamp Yerleri ve Ücretleri

Ayazma plajı içerisinde kamp yapma imkanınız bulunmaktadır. Kendi çadırınız ile birlikte gelmeniz durumunda bu plajda kamp yapabilirsiniz. Dilerseniz kamp için çadır kiralayabilirsiniz. 2 kişilik bir çadır kiralamak için 50 TL ücret ödemek durumundasınız. Kendi çadırınızı sokmanız durumunda ise herhangi bir çadır ücreti vermek durumunda değilsiniz.

Ayazma Plajı Konaklama Detayları ve Ücretleri

Ayazma plajı çevresinde oteller yer almaktadır. Otellerin geceliği kişi başı 150 TL'den başlamaktadır. Kalacağınız güne göre otelden oda kiralayabilirsiniz. Ayazma plajında ayrıca konuk evi de yer almaktadır. Konuk evlerinden bir oda kiralayabilir ve o şekilde de konaklama şansına sahipsiniz.

Ayazma Plajı Giriş Ücreti

Ayazma plajına giriş ücreti kişi başı 20 TL'dir. Öğrenci veyahut çocuk indirimi bulunmamaktadır. Ayazma plajı içerisinde şezlong ve şemsiye için de ayrıca bir 20 TL ödemek durumundasınız. Ekstradan 20 TL ödedikten sonra WC ve diğer imkanlardan ücretsiz bir şekilde yararlanabilirsiniz.