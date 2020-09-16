Aya Yorgi Kilisesi Nerede Ve Nasıl Gidilir? Aya Yorgi Kilisesi Tarihi, Hikayesi Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Aya Yorgi Kilisesi özellikle Hristiyanlar tarafından oldukça ilgi gören bir kilisedir. Fakat yerli turistler de burayı çok sık ziyaret etmektedir.

Aya Yorgi Kilisesi Hakkında Bilgi

Büyükada'ya ziyarete gelenler ilk başta bu kiliseyi görmeye gelmektedir. Kilise gerçekten de muhteşem manzarası ile görenleri hayran bırakmaktadır.

Kilise binlerce yıllık bir tarihe sahiptir. Özellikle son yıllarda pek çok ziyaretçi bu kiliseyi görmeye gelmektedir. Aya Yorgi Kilisesine çıkan dik bir yokuş bulunmaktadır. Bu yokuş oldukça yorucudur. Yokuşu tırmanırken biraz zorlanmanız mümkündür. 15 dakikalık zorlu yolculuktan sonra kiliseye ulaşabilirsiniz. Kilisenin muhteşem güzelliğini gördüğünüz zaman o yokuşu tırmandığınız için asla pişman olmazsınız.

Aya Yorgi Kilisesi içerisinde pek çok resim vardır. Bu resimler ile ilgili bilgileri girişteki katalogdan okuyarak öğrenebilirsiniz. Kilisenin içerisinde fotoğraf çekimi yapmak ise kesinlikle yasaktır. Fotoğraf çekmeye yeltendiğiniz zaman yetkililer sert bir şekilde uyarı yapmaktadır. Aya Yorgi Kilisesinde dilenen tüm dileklerin gerçekleşeceği inancı vardır. Bu sebeple pek çok kişi bu kiliseye dilek dilemek amacı ile gelmektedir. Kiliseye çıkarken de yol kenarlarında pek çok dilek ağacı olduğunu görürsünüz.

Aya Yorgi Kilisesi Nerede ve Nasıl Gidilir?

Aya Yorgi Kilisesi İstanbul'un adalarından biri olan Büyükada'da bulunur. Büyükada’ya gitmek için iskelelerden motor ya da vapurlara binmek gerekmektedir. Aya Yorgi'ye gitmek için iki seçenek bulunur. İlki fayton kiralayarak buraya gidebilirsiniz. İkincisi ise bisiklet kiralamaktır. dilerseniz yaya olarak da gidebilirsiniz. Fayton ya da bisiklet ile gitseniz de yokuşu yaya olarak tırmanmanız gerekmektedir.

Aya Yorgi Kilisesi Tarihi

Aya Yorgi kilisesinin temellerini 1905 yılında atılmıştır. Fakat daha öncesinde yaklaşık 1751 yılından beri burada bir manastır olduğu da bilinmektedir. Rumlar bu kiliseye Aya Yorgos diyorlardı. Zamanla kilise şimdiki ismini almıştır. Aya Yorgi Kilisesi özellikle Ortodoks Hristiyanları için oldukça önemlidir ve kutsal kabul edilmektedir. Ortodoks Hristiyanları Aya Yorgi kilisesinde ibadet ederek burada hacı olurlar. 23 Nisan ile 23 Eylül arasında buraya çok fazla ziyaretçi gelmektedir.

Aya Yorgi Kilisesi Hikayesi

Efsaneye göre Bizans döneminde Büyükada işgale uğramıştır. İşgal sırasında papazlar kutsal eşyaları sonradan çıkarmak üzere toprağın altına gömerler. Çok uzun yıllar sonra bir çoban rüyasında kutsal eşyaları görür. Çobanın rüyasında bir aziz çobanı bilmediği bir yere çağırmaktadır. Çoban uyandığında azizin söylediği yere gider. Çıplak ayakla dik bir yokuşu çıkar ve bir çan sesi duyar. Çan sesi duyduğunda ise toprağı kazar. Toprak altından pek çok kutsal eşya ile birlikte kilisenin simgesi ikona çıkarılır.

İnanışa göre kiliseye 23 Nisan ile 23 Eylül arasında çıplak ayakla ve hiç konuşmadan çıkan kimseler yarı hacı olmaktadır. Bunun yanında bu tarihler arasında ziyaret etmek diğer zamanlara göre daha kutsal kabul edilmektedir.

Yokuşu tırmandıktan sonra burada insanlar dilek dilemektedir. Dilek diledikten sonra yanlarına anahtar ya da kilit alan kişiler dilekleri kabul olursa bu eşyaları tekrar kiliseye getirmek zorundadır. Ayrıca yokuş çıkılmaya başlanırken bir ucu burada bağlanan makara açılarak yukarı çıkıldığında kısmetlerin sonuna kadar açılacağına da inanılmaktadır. Yokuş boyunca yol kenarında bulunan ağaçlara da dilek yazıp asılabilmektedir.

Aya Yorgi Kilisesi Ziyaret Saatleri

Aya Yorgi Kilisesi haftanın her günü saat 16:00'ya kadar gezilebilmektedir. Yalnızca Pazar günleri kilisede ayin yapılması sebebi ile ziyaret amacı ile gelenler içeri alınmamaktadır. Aya Yorgi Kilisesine girişlerde herhangi bir ücret talep edilmemektedir.