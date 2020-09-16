Aya İrini Kilisesi Nerede Ve Nasıl Gidilir? Aya İrini Kilisesi Tarihi, Hikayesi Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Uzun yıllar boyunca Ortodoksların ibadet yeri olan kilisenin yapımında taş ve tuğla kullanılmıştır. Ayasofya Camisinin yakınında bulunan Aya İrini Kilisesinin avlusunda, bu zamana kadar birçok fotoğraf ve resim sergisi düzenlendi. 2002 ve 2017 yıllarında tarihi kilisenin birçok yeri restore edildi. Aya İrini, Sent Antuan Kilisesi ile birlikte en çok ziyaret edilen kiliselerinin başında gelmektedir.

Aya İrini Kilisesi Hakkında Bilgi

Kubbeli bir bazilika olarak inşa edilen Aya İrini Kilisesi güçlü bir akustiğe sahiptir. Bu nedenle kilisede birçok konser etkinliği de düzenlenmiştir. İçinde yer alan müzede ise Roma ve Bizans İmparatorluklarına dair birçok tarihi eser sergileniyor.

Aya İrini Kilisesi Nerede ve Nasıl Gidilir?

Kilise, İstanbul'un Fatih ilçesinde ve Topkapı Sarayının içerisinde yer almaktadır. Avrupa Yakasında ikamet edenler, tramvay hattını kullanarak Topkapı durağında inebilir. Sultanahmet durağına da yakın olan Kiliseye otobüs ve dolmuşla da ulaşım sağlanıyor. Anadolu yakasında ikamet edenler ise Üsküdar ve Kadıköy'den Eminönü vapuruna binebilir. Eminönü'nde tramvay ile Aya İrini Kilisesi'nin arası yaklaşık 10 dakikadır.

Aya İrini Kilisesi Tarihi

Aya İrini Kilisesi. 6. yüzyılın ortalarında İmparator İustianus tarafından inşa edildi. Dönemin Bizans mimarisinin tüm özelliklerini taşıyan kilisenin yapımı yaklaşık 1 yıl sürdü. 532 yılında kilisede çıkan yangın, büyük hasara yol açtı. 16 yıllık bir gecikmenin ardından İmparator Justinianus tarafından kilise tamamen yenilendi. 7.yüzyılda meydana gelen büyük deprem sonrası bir kere daha hasar gören kilise,tarih boyunca birçok kez onarılmış ve restore edilmiştir.

1453 yılında İstanbul'un fethedilmesiyle kilisenin bir kısmı cephanelik olarak kullanıldı. O dönem camiye çevrilmesi gündeme gelse de kilise hiçbir zaman camiye dönüştürülmedi. Aya İrini Kilisesi, 1800'lü yıllarda da Osmanlı İmparatorluğu tarafından depo olarak kullanıldı. Tarihi yapı, Fethi Ahmed Paşa'nın başlattığı çalışmalar sonucunda müze haline getirildi. İki bölüme ayrılan müze (Eski Eserler Bölümü ve Eski Silahlar Bölümü) 1846 yılında ziyarete açıldı.

Not -1- Aya İrini Kilisesi, Osmanlı İmpratorluğu'nun ilk müzesidir.

Not -2- Kilisenin girişinde yer alan kitaplık ve merdiven, Osmanlı Devleti tarafından eklenmiştir.

Aya İrini Kilisesi Hikayesi

Aya İrini Kilisesinin inşa edilmesine dair birçok efsane kulaktan kulağa yayılmıştır. Bu efsanelerden en yaygın olanı ise Penelope adındaki dindar bir kadına aittir. Günün büyük bölümünü ibadetle ve dua ederek geçiren Penelope, yaşadığı köyde putperestlerin nefretini kazanmıştır. Dindar kadını öldürmek için toplanan putperestler onu bir kuyuya atarlar. Kuyu, zehirli yılanlarla doludur. Ancak yılanların kadına hiçbir zarar vermediklerini görürler. Kadını kuyudan çıkarıp bu kez atın arkasına bağlarlar. Atın arkasında saatlerce sürüklenen kadın yine ölmez. Hiçbir yerinde yara izine de rastlanmaz.

Bu mucizelere tanıklık eden putperestler yaptıklarından pişman olup Hristiyanlığa geçer. Bu olayın kulaktan kulağa yayılması ile birlikte dönemin imparatoru Penelope'nin anısına bu kiliseyi yaptırır. Aya İrini'nin sözlük anlamı sonsuz barıştır. Penelope, Hristiyanlığın Ortodoksluk mezhebinde hem barışı hem de Tanrının mucizelerini simgeler.

Aya İrini Kilisesi Ziyaret Saatleri

Aya İrini Kilisesi Salı günleri hariç her gün açıktır. Kiliseyi ve müzeyi görmek isteyenler 09.00 - 16.00 saatleri arasında tarihi yapıyı ziyaret edebilir.

Not: Cumartesi - Pazar günü kilisede ziyaret yoğunluğu olmaktadır. Aya İrini'yi hafta sonu ziyaret etmek isteyenler, biletlerini internet üzerinden alabilir.