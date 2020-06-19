Avusturya'nın şehirleri neler? Avusturya başkenti, nüfusu, yüzölçümü, telefon ve posta kodu bilgileri

Avusturya resmi adı Avusturya Cumhuriyeti olan bir ülkedir. Alman kökenli bir halkın oluşturduğu bir ülke olan Avusturya'da resmi dil Almancadır. Avusturya coğrafi konum itibari ile Orta Avrupa'da yer almaktadır. Avusturya denize kıyısı olmayan Avrupa'nın en önemli ülkelerinden biridir. Lihtenştayn, İsviçre, İtalya, Slovenya, Macaristan, Slovakya, Almanya, Çek Cumhuriyeti Avusturya'nın komşu ülkeleridir. Avusturya'nın başkenti Avrupa'nın en önemli ve pek çok savaşa şahit olmuş bir başkenttir. Parlamenter Cumhuriyet Avusturya'nın yönetim biçimidir. Avusturya aynı zamanda Avrupa Birliği üyesi ülkedir. Avrupa Birliği üyesi olduğundan dolayı ülkenin resmi para birimi Euro'dur.

Çok yüksek insani gelişme endeksine sahip olan Avusturya Avrupa'nın en gelişmiş ve hala gelişmekte olan ülkelerinden biridir. Avusturya zamanında pek çok medeniyet tarafından işgal edilmiştir. Tarihte Romalılar tarafından da şehir işgal edilmiştir. Avusturya Kutsal Roma Cermen imparatorluğunun bir parçası haline gelmiş bir ülke idi. Osmanlı devleti tarafından da bu ülkeye zaman zaman seferler düzenlenmiştir. Avusturya'da en çok Avusturyalılar ve Almanlar yaşamaktadırlar. Ayrıca ülkede azınlık olarak da Türkler de yaşamaktadır. Avusturya ormanları bol olan bir ülkedir. Öyle ki ülkenin %50'si ormanlarla kaplıdır.

Avusturya federal bir ülkedir. Ülke toplam 9 eyaletten oluşan bir ülkedir. Ayrıca ülke sanayide de kendini geliştirmiş bir ülkedir. Her yıl Avusturya'ya binlerce turist akın etmektedir. Ülke pek çok savaş gördüğün için günümüzde de bu savaşın izlerini taşımaya devam etmektedir. Avusturya'nın eyaletleri şu şekildedir;

- Burgenland

- Karintiya

- Aşağı Avusturya

- Yukarı Avusturya

- Salzburg

- Steirmark

- Tirol

- Vorarlberg

- Viyana

Avusturya'nın Şehirleri Neler?

- Viyana

- Linz

- Graz

- Inssbruck

- Salzburg

- Sankt Pölten

- Bregenz

- Hallstatt

- Melk

- Krems

- Feldkirch

- Klagenfurt

- Wiener Neustadt

- Baden

- Eisenstadt

- Bruck-Leitha

- Gmünd

- Amsletten

- Scheibbs

- Mistelbach

- Ganserndorf

- Zwettl

- Neunkirchen

- Tulln

- Waidhofen-Ybbs

- Kitzbuhel

- Bad Gastein

- Schewchat

- Wells

- Braunau am Inn

- Gmunden

- Bad Vöslau

- Lienz

- Villach

- Dümstein

- Ips

- Berndorf

- Ternitz

- Perchtoldsdorf

- Bad Ischl

- Korneuburg

- Lilenfeld

- Mödling

- Tefs

- Bad Goisern

- Zel am See

- Bludenz

- Landeck

Avusturya'nın Başkenti Neresidir?

Avusturya'nın başkenti Viyana'dır. Viyana Avusturya'nın ayrıca en büyük şehridir. Viyana nüfusu itibari ile Avusturya'nın en kalabalık şehridir. Şehrin toplam nüfusu 2 milyondur. Viyana aynı zamanda Avrupa Birliği'nin en büyük 10. şehridir. Ayrıca Birleşmiş Milletlerin bir temsilciliği de Viyana şehrinde yer almaktadır. Viyana 23 bölgeden oluşan bir eyalet ve aynı zamanda şehirdir. Avusturya'nın en büyük eyaleti Viyana'dır.

Avusturya'nın Nüfusu Kaçtır?

Avusturya'nın nüfusu 8.8 milyondur.

Avusturya'nın Yüzölçümü Ne Kadardır?

Avusturya'nın yüzölçümü toplam 83.879 kilometre karedir.

Avusturya'nın Telefon Kodu Nedir?

Avusturya'nın telefon kodu +43'dür.

Avusturya'nın Posta Kodu Nedir?

Avusturya'nın posta kodu 1010'dan başlamakta ve 1300'e kadar gitmektedir.