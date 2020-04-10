Avusturya'nın cennet köyü: Alpbach

Vadiden çıkan yolun 1926 yılına dek inşa edilmemesi, Alpbach'ı konum olarak izole etmiş. Bunun kasabaya olumlu etkisi de olmuş. Çünkü bu izole durum, yerel halkın geleneklerinin diğer Tirol yerleim birimlerine nazaran daha uzun süre korunmasını, kendine özgü mimari ve mobilya tarzı geliştirmesini sağlamış. Yolun açılmasıyla turistler gelmeye başlayınca Alpbach bir cazibe merkezine dönüşmüş. Turizm, yılda ortalama 500 bin ziyaretçi getirisiyle günümüzde Alpbach'ın temel gelir kaynağı.









Alpbach'ın adını uluslararası alanda duyuran bir diğer etken ise 1945 yılından bu yana süren 'Alpbach Avrupa Forumu' toplantıları. Avrupa'da bilim , iş dünyası , sanat ve siyaset dünyasından önde gelen isimlerin katıldığı iki haftalık konferans dizisi tüm gözleri bu şirin yerleşim yerine çekmekte. Forum, bu yıl 14-19 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek. Köyde, 1953 yılında alınan bir kararla ancak geleneksel tarzda ev yapılabiliyor, tek tip ve yöreye özgü inşa edilen evlerle doğanın dokusu korunmuş. 1975 yılında Avusturya'nın en temiz ve sağlıklı havasına sahip köyü seçilen Alpbach, 1983 yılında bu ödüle bir kez daha layık görüldü. 1993 yılında ise "Avrupa'nın En Güzel Çiçek Köyü" ödülünü kazandı.