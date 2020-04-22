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Avusturya'nın cennet kasabası Hallstatt
Seyahat
Fotoğraflar: DepoPhotos
Haber Giriş: 22.04.2020 - 15:50,Son Güncelleme:

Avusturya'nın cennet kasabası Hallstatt

Alp Dağları ile çevrili Hallstatt kasabası, doğal güzelliği ve sakinliğiyle sadece Avusturya'nın değil son yıllarda Avrupa'nın da en fazla turist çeken yerleşim yerlerinden biri haline geldi.

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UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bu masal kasabası, Salzburg kentine 80 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Ülkenin en eski kasabalarından olan Hallstatt'ı cazip kılan unsurların başında enfes manzaralı bir gölün kıyısında kurulması, dokusu bozulmadan muhafaza edilen 16. yüzyıldan kalma evler, eski mezarlıkta yer kalmadığı için yüzlerce kafatası ve insan kemiğinin yerleştirilip sergilendiği St. Michael Şapeli'ndeki Beinhouse ilk anda akla gelenler.

Avusturyanın cennet kasabası Hallstatt


Bu güzel kasabanın çevresinde de ziyaretçilerin ilgisini çeken yerler mevcut. Bunlar arasında ünlü tuz madenleri, fünikülerle çıkabileceğiniz ve kasabayla Alp Dağlarının muhteşem manzarasını tepeden seyredebileceğiniz Skywalk ve en önemlisi de kış sporları tutkunlarının akın ettiği kayak merkezi yer alıyor.


Avusturyanın cennet kasabası Hallstatt

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