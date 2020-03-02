Avusturya'nın Akdeniz iklimine sahip gölü: Wörthersee

Çevresi yoğun ormanlarla kaplı Wörthersee'nin yaz aylarında sıcaklığı 25 dereceye ulaşan suyu, mavi-yeşil renkte ve şeffaf. Yüzme, kano, yelken, tekne gezintisi gibi su aktivitelerinin yanısıra gölü çevreleyen bakımlı yürüyüş ve bisiklet yolları da ziyaretçilerin günlerini değerlendirdikleri etkinlikler arasında yer alıyor.

19. yüzyılın başlarında Wörthersee çevresinin bataklık kıyıları sadece bir avuç fakir köylüye ev sahipliği yapıyordu. Avusturya Güney Demiryolu hattının (Südbahn) 1863'de Klagenfurt'a açılması, daha sonra kuzey kıyısında Villach'a kadar uzanması, Wörthersee'yi Viyana'nın asaletli ve varlıklı burjuvazisi için özel bir yazlık çekim haline getirdi.





Göl çevresindeki bölge "Avusturya'nın Monte Carlosu" olarak adlandırılmış olmasına rağmen, son yıllarda Wörthersee Gölü çevresindeki turizm, paket tatillerden daha ucuz yurtdışı destinasyonlara kadar zorlu bir rekabetten dolayı vazı sıkıtılar yaşadı.

Buna çözüm üreten yerel yönetim ve işletmeler, kaliteyi yükselterek, aile turizmi, golf ve binicilik gibi yeni stratejileri sayesinde eski popülerliği tekrar yakalamış görünüyor. Ziyaretçilerin büyük çoğunluğu Viyana, Kuzey Almanya ve Hollanda'dan gelen Wörthersee, huzurlu ve temiz havaya sahip bir ortamda tatil yapmak isteyenlerin ajandalarına not etmeleri gereken yerler arasında olmayı hak ediyor.