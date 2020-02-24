Avusturya'daki Kara Göl görenleri hayran bırakıyor

Çevresinde yürüyüş ve bisiklet yolları bulunan 'Kara Göl' (Schwarzsee), ziyaretçilerinin hoş vakit geçirebileceği, güzeşlenebileceği çok sayıda tesise de sahip.

Zengin bir balık çeşidini de barındıran gölde, sportif balıkçılık da yapılabiliyor. Yeşilimsi renkteki Schwarzsee Gölü'nün suyu, yüksek doğal mineral konsantrasyonu içerdiğinden cilde de iyi geliyor.

Göl, Kaiser Dağları ile çevrili. Gölde bir tekne kiralama servisi de mevcut. Yakınlarında bulunan otel ve pansiyonlarda farklı bütçelere göre konaklama seçenekleri olan Schwarsee'nin yanında spa ve kapalı yüzme havuzu bulunan modern bir kamp alanı ve golf sahası da yer alıyor.

Temiz suyu sayesinde yüzülebilen gölün etrafında bulunan plajda dileyen çimlerde, dileyen kiraladıkları şezlonglarda güneşlenebiliyor.