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Avusturya'daki Kara Göl görenleri hayran bırakıyor
Seyahat
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
Haber Giriş: 24.02.2020 - 12:29,Son Güncelleme:/

Avusturya'daki Kara Göl görenleri hayran bırakıyor

Avusturya'nın batısındaki Tirol eyaletine bağlı bir ortaçağ ilçesi olan Kitzbühel'de bulunan Schwarzsee (Kara Göl), yaz aylarında zümrüt yeşile dönen suyu, yeşilin her tonunu barındıran çevresindeki doğasıyla görenleri hayran bırakıyor.

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Çevresinde yürüyüş ve bisiklet yolları bulunan 'Kara Göl' (Schwarzsee), ziyaretçilerinin hoş vakit geçirebileceği, güzeşlenebileceği çok sayıda tesise de sahip.

Avusturyadaki Kara Göl görenleri hayran bırakıyor

Zengin bir balık çeşidini de barındıran gölde, sportif balıkçılık da yapılabiliyor.  Yeşilimsi renkteki Schwarzsee Gölü'nün suyu, yüksek doğal mineral konsantrasyonu içerdiğinden cilde de iyi geliyor.

Avusturyadaki Kara Göl görenleri hayran bırakıyor

Göl, Kaiser Dağları ile çevrili. Gölde bir tekne kiralama servisi de mevcut. Yakınlarında bulunan otel ve pansiyonlarda farklı bütçelere göre konaklama seçenekleri olan Schwarsee'nin yanında spa ve kapalı yüzme havuzu bulunan modern bir kamp alanı ve golf sahası da yer alıyor.

Avusturyadaki Kara Göl görenleri hayran bırakıyor

Temiz suyu sayesinde yüzülebilen gölün etrafında bulunan plajda dileyen çimlerde, dileyen kiraladıkları şezlonglarda güneşlenebiliyor.

 

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