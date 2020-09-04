Avusturya Vizesi Nasıl Alınır? Avusturya Vizesi Başvuru Ücreti ve Gerekli Evraklar Listesi (2020)

Başkenti Viyana olan Avusturya'da dil olarak Avusturya Almancası konuşulur. Avusturya vizesi nasıl alınır, gereken evraklar neler, başvuru şartları nasıl, başvuru ücretleri ne kadar sorularının cevaplarını sizler için derledik.

Avusturya'ya gitmek isteyen Umumi (Bordo) pasaportlular, vize belgesi almak durumundadırlar. Vize belgesi, ülkeye giriş izni anlamına gelir. Bu izin belgesini vermekle yetkilendirilmiş kurum ise Avusturya Konsolosluğu olarak belirtilebilir. Türkiye'den Avusturya'ya gitmek isteyen, gri, yeşil ve siyah pasaport sahipleri, 6 ay içerisinde 90 gün vizeden muaf sayılırlar.

Avusturya Vizesi Nasıl Alınır?

Avusturya vize başvuruları, konsolosluğa direkt olarak yapılmadığından yetki verilmiş acentelere yapılmalıdır. Avusturya vizesi almak için danışmanlık hizmeti suna vize merkezlerine, tüm detaylarla ilgili bilgi alınabilir. Başvuruda, ilk olarak dilekçe hazırlanmalıdır. Vize dilekçesinden sonra, hazırlanması gereken diğer belge başvuru formudur.

Forumda belgelerin tümüyle doldurulması gerekir. Doğru bilgilerle formu doldurduktan sonra, istenen diğer evraklar hazırlanmaya başlanmalıdır. Belgeler randevu zamanı ve yerinde teslim edilmeli, ücret ödenmelidir. Konsolosluk başvuruyu aldıktan sonra değerlendirme süreci başlayacaktır.

Avusturya Vizesi Başvuru Ücreti Ne Kadar?

Avusturya vizesiyle alakalı merak edilenlerden biri, vizenin ücretinin ne kadar olduğudur. Vizeler direkt olarak konsolosluğa yapılmadığından, vize harç bedeli ve danışmanlık ücretleri birlikte verilmelidir. Ortalama toplam ücretler 120 Euro civarındadır.

Bu belirtilen ücretler, zaman içerisinde farklılık gösterebilir. Vize ücretlerinin güncel durumlarını öğrenmek için başvuru öncesi, konsolosluk aranarak bilgi alınabilir. Avusturya vizesi ücretleri, başvuruların reddedilmiş olması halinde, kişilere geri ödenmeyecektir.

Avusturya Vizesi İçin Gerekli Evraklar Neler?

Avusturya vize başvurusu, istenen evraklar hazırlandıktan sonra yapılabilir. Başvurunun sağlıklı şekilde değerlendirilmesi için evrakların eksik olmadan hazırlanması gerekir. Evraklarda eksiklik olması halinde, olumsuz sonuç alınabilir.

Seyahatiniz sonrasında 3 aylık geçerlilik süresi olan pasaportunuz olmalıdır. Pasaportunuzun, 2 sayfası boş olmalı ve 10 yıldan eski olmamalıdır. Yıpranmış pasaportlar kabul edilmeyebilir. Eski pasaport ve vizeler dosyaya eklenebilir.

Vize başvuru formunun eksik olmadan hazırlanması gerekir. Başvuru formunun önemli olmasının nedeni, evrakların burada yer verilen bilgilere göre hazırlanmasıdır.

Fotoğrafınız 2 adet, arka fonu beyaz olacak şekilde son 6 ayda çekilen, biyometrik fotoğraf dosyada yer almalıdır.

Hastane veya acil tıbbi bakımlarının karşılanabilmesi için 30 bin Euro teminatı olan seyahat sağlık sigortanızı, başvuru dosyanıza ekleyebilirsiniz.

Otel rezervasyonu ve uçak bilgileri. İkisi ayrı şekilde, başvuru evrakları içerisinde bulunmalıdır.

Maaş bordroları ve 3 aylık banka hesap belgeleri. Banka hesaplarında minimum 5 bin TL olması önemli. Başvuru sürecinde olumlu değerlendirme için gerekli olabilir.

Yapılan işe göre hazırlanması gereken belgeler bulunmalı. Vize merkezlerine sorulabilir.

Avusturya Vizesi İçin Başvuru Şartları Neler?

Avusturya vizesi başvurusu şartlarından en önemlisi, eksiksiz belge hazırlayıp teslim etmektir. Eksik belge durumunda, konsolosluk mazeret bildirmeden başvuru reddedebilir. Başvuru formunun mutlaka dosya içinde yer alması, gereken diğer şartlardandır. Vize başvurusunun doğru şekilde yerine getirilmesi, sürecin olumlu olmasında önemli sayılır.

Avusturya Vizesi Kaç Günde Çıkar?

Avusturya vizesi, evraklarda hiçbir eksik olmaması halinde, yaklaşık 7 gün içerisinde sonuçlandırılabilir. Bu sürecin uzaması ise çeşitli nedenlere bağlıdır. Belgelerin tam teslim edilmemiş olması, resmi ve dini tatiller, konsoloslukta yaşanan yoğunluk, nedenler arasındadır.

Avusturya vizesi başvurusunun, seyahatiniz öncesinde çıkmasını istiyorsanız, başvurunuzu seyahatten 30 gün önce yapabilirsiniz. Olumlu sonuçlanması durumunda, konsolosluk size direkt veya acente aracılığıyla bilgi verecektir.