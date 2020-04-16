Avusturya Konsolosluğu Nerededir? Avusturya Konsolosluğu Adresi, Telefon Numarası Ve İletişim Bilgileri

Konsolosluklar, bir ülkenin en önemli ve etkili diplomatik temsilciliğidir. Bu diplomatik temsilcilikler, kendi ülke vatandaşlarının yanında, kuruldukları ve hizmet verdikleri ülkenin vatandaşlarının ve o ülkede yaşayan diğer yabancı kökenli vatandaşlara diplomatik işlemler başta olmak üzere hizmet vermektedir. Bu konsolosluklardan biri de Avusturya Konsolosluğu.

Avusturya Konsolosluğu Nerededir?

Avusturya Konsolosluğu, ülkemizde İstanbul şehri Sarıyer ilçesindedir. İstanbul Avusturya Başkonsolosluğu, Avusturya ve Türkiye Cumhuriyeti resmi tatil günlerinde kapalıdır. İstanbul Avusturya Başkonsolosluğu, açılış saatleri :

- Vize bölümü çalışma saatleri:

Başvuru: Sadece internet üzerinden randevu ile alınabilmektedir.

Eksik evrak / pasaport iade: Pazartesi ile Cuma günleri 14.00-15.00 arası.

Avusturya vatandaşlarının işlemleri:

Pazartesi-Cuma: 09.00 - 12.00 arası, sadece randevu ile alınmaktadır.

Avusturya'ya seyahat planı olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, Türkiye'deki Avusturya Dış Temsilciliklerine Avusturya Schengen Vize başvurusu yapmaları gerekmektedir. T.C. Diplomatik pasaport, Hususi pasaport ve hizmet pasaportu sahibi olan vatandaşlar, Avusturya seyahatlerinde 180 gün içinde 90 günlük süreyi aşmamaları halinde ülkeye vizesiz giriş yapabilmektedirler.

Schengen Vize Yönetmeliği'ne göre Avusturya resmi makamları tarafından onaylanan Avusturya Schengen Vizesi Avusturya'ya giriş hakkının yanında Avusturya'nın üye olduğu 26 Schengen Bölge üyesi ülkeye de serbest dolaşım hakkı sahibi olmaktadırlar.

Avusturya Konsolosluğu Adresi

Avusturya Konsolosluğu'nun adresi;

Köybaşı Cad. No: 46 34464 Sarıyer/İSTANBUL şeklindedir.

Avuısturya Konsolosluğu Telefon Numarası

Avusturya Konsolosluğu Telefon numaraları ;

Tel: +90 212 363 84 10

Avusturya Konsolosluğu İletişim Bilgileri

Fax ile iletişim de kurulabilmektedir. Avusturya Konsolosluğu Fax numarası:

Fax: +90 212 262 26 22