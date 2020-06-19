Avustralya'nın şehirleri neler? Avustralya başkenti, nüfusu, yüzölçümü, telefon ve posta kodu bilgileri

Avustralya'nın resmi adı Avustralya Milletler Topluluğu'dur. Avustralya Okyanusya kıtasında yer almaktadır. Avustralya ayrıca bir kıta ülkesidir. Endonezya, Doğu Timor, Papua Yeni Gine, Solomon Adaları, Vanuatu, Yeni Zelenda ve Yeni Kaledonya Avustralya'nın komşu ülkeleridir. Avustralya'da trafik sol taraftan akmaktadır.

Ülkenin resmi para birimi ise Avustralya dolarıdır. Avustralya sahip olduğu yüzölçüsü sayesinde Dünya'nın en büyük 6. ülkesidir. Ülkenin anayasal olarak belirlenmiş bir dili olmasa da halkın büyük çoğunluğu ulusal dil olarak İngilizce konuşmaktadır. Federal monarşi ile yönetilen ülke Dünya'nın en gelişmiş ülkeleri arasında yer almaktadır. Avustralya aynı zamanda bir G20 ülkesidir. Ülkenin ekonomisi Dünya'da gelişmiş sayılı ülkeler arasında yer almaktadır.

Avustralya'da iki farklı zaman dilimi yer almaktadır. Ülkede yaz saati zaman dilimi de uygulanmaktadır. Avustralya insani gelişme endeksi bakımından Dünya'da ikinci ülke konumundadır. Çok yüksek insani gelişme endeksine sahiptir. Avustralya'da yönetim biçimi federasyondur. Ülkede eyalet sistemi mevcuttur. Avustralya'da toplam 6 eyalet bulunmaktadır. Avustralya ikliminde yaşayan bazı canlılar dünyanın başka hiçbir yerinde yoktur. Özellikle kangurular Avustralya ile özdeşleşmiş olan hayvanlardır. Çok çeşitli kültüre sahip olan Avustralya, dünyanın en eski yerlileri olan Aborjinlerin ülkesidir.

Aborjinler bu ülkeye Avrupalılardan önce gelmiş ve yerleşmişlerdir. Avustralya'da İngilizceden başka İtalyanca, Mandarin ve Arapça dili de sıklıkla konuşulmaktadır. Avustralya Dünya'nın en temiz havasına sahip ülkesidir. Yapılan ölçümler bunu kanıtlar niteliktedir. Halkın çoğu sahil kesimlerinde yaşamaktadırlar. Ayrıca Dünya'nın yedi harikasından biri de Avustralya'da yer almaktadır. Ayrıca ülkede alkol içkileri de oldukça meşhurdur.

Avustralya'nın Şehirleri Neler?

- Sydney

- Melbourne

- Perth

- Brisbane

- Adelaide

- Kanberra

- Gold Coast

- Cairns

- Darwin

- Hobart

- Alice Springs

- Wollogong

- Fremantle

- Newcastle

- Broken Hill

- Kalgoorlie

- Wagga Wagga

- Geelong

- Ballarat

- Townsille

- Albury

- Mackay

- Gladstone

- Mildura

- Bundaberg

- Rockhampton

- Geraldton

- Launceston

- Mounst Isa

- Tamworth

- Whyalla

- Armidale

- Toowoomba

- Charters Towers

- Gosford

- Quenbeyan

- Goulburn

- Port Augusta

- Albany

- Palmerston City

- Mount Gambier

- Matiland

- Burnie

- Port Pirie

- Bunbury

- Broome

- Maryborough

- Graffon

Avustralya'nın Başkenti Neresidir?

Avustralya'nın başkenti Kanberra'dır. Kanberra Avustralya'nın en büyük 8. şehridir. Şehirde toplam 400 bin nüfus bulunmaktadır. Kanberra yapay olarak inşa edilmiş bir şehirdir. Şehirde yapay mimariye dair tipik özellikler bulunmaktadır. Avustralya parlamentosu ve devlet binalarının hepsi Kanberra'da yer almaktadır. Kanberra doğal güzellikleri bol olan şehirlerarasında yer almaktadır. Şehir 1913 yılında kurulmuştur. Kanberra'nın toplam yüzölçümü ise 814 kilometre karedir. Kanberra şehrinin tarihi ise Aborjinlerden gelmektedir.

Avustralya'nın Nüfusu Kaçtır?

Avustralya'nın toplam nüfusu 25 milyondur.

Avustralya'nın Yüzölçümü Ne Kadardır?

Avustralya'nın toplam yüzölçümü 7.692.000 kilometre karedir.

Avustralya'nın Telefon Kodu Nedir?

Avustralya'nın telefon kodu +61'dir.

Avustralya'nın Posta Kodu Nedir?

Avustralya'nın posta kodu 3333'dür.