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Avustralyalılardan, seyahat yasağı konulan İngilizlere dev Noel kartı
Seyahat
DHA
Haber Giriş: 22.12.2020 - 16:20 | Son Güncelleme:

Avustralyalılardan, seyahat yasağı konulan İngilizlere dev Noel kartı

Koronavirüsün yeni mutasyonu sebebiyle İngiltere’ye konulan seyahat yasağından dolayı, bu yıl Noel’de, birçok Avustralyalı ve İngiliz akrabalarını tatil sırasında seyahat edemeyecek. Bu sebeple, Avustralyalılardan plaj kumuna dev Noel kartı çizildi. Victoria eyaleti yakınlarında bulunan Raafs plajına, İngiliz akrabaları için “Tekrar buluşacağız” mesajı yazıldı.

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Avustralya’da kumdan eserler yapan ve Edward ismiyle tanınan kum resimleri sanatçısı, Avustralya hükümetiyle ile işbirliği içinde Geelong, Victoria yakınlarındaki Raafs plajına 70 metreye 40 metre uzunluğunda Noel kartı çizdi. Avustralya’nın sembollerinden anne ve bebek kolalanın da bulunduğu dev Noel kartında “Tekrar buluşacağız, Avustralyalılardan sevgilerle” yazıldı.

KRALİÇE ELİZABETH'İN MESAJINA GÖNDERME

Tekrar Buluşacağız mesajı, İngiltere'nin ilk Covid-19 karantinasına girdiği sırada Kraliçe Elizabeth’in ulusa söylediği sözlere bir gönderme olarak seçildi.

Avustralyalılardan, seyahat yasağı konulan İngilizlere dev Noel kartı



Noel kartının hazırlanmasında önemli rol oynayan Tourism Australia Genel Müdürü Phillipa Harrison, “Edward’ın sanat eseri, şu anda tüm Avustralyalıların neler hissettiğini güzel bir şekilde yansıtıyor. - birçoğumuz Birleşik Krallık'taki ve dünyanın her yerindeki aileleri ve arkadaşlarımızı özlüyoruz. Ama kumdaki mesaj gibi, ayrılığımız sadece geçici ve Birleşik Krallık'taki geniş ailemizi ve arkadaşlarımızı gelecekte Avustralya'da bir kez daha karşılayabileceğimiz anı dört gözle bekliyoruz” dedi.  

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