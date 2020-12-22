Avustralyalılardan, seyahat yasağı konulan İngilizlere dev Noel kartı

Avustralya’da kumdan eserler yapan ve Edward ismiyle tanınan kum resimleri sanatçısı, Avustralya hükümetiyle ile işbirliği içinde Geelong, Victoria yakınlarındaki Raafs plajına 70 metreye 40 metre uzunluğunda Noel kartı çizdi. Avustralya’nın sembollerinden anne ve bebek kolalanın da bulunduğu dev Noel kartında “Tekrar buluşacağız, Avustralyalılardan sevgilerle” yazıldı.



KRALİÇE ELİZABETH'İN MESAJINA GÖNDERME



Tekrar Buluşacağız mesajı, İngiltere'nin ilk Covid-19 karantinasına girdiği sırada Kraliçe Elizabeth’in ulusa söylediği sözlere bir gönderme olarak seçildi.









Noel kartının hazırlanmasında önemli rol oynayan Tourism Australia Genel Müdürü Phillipa Harrison, “Edward’ın sanat eseri, şu anda tüm Avustralyalıların neler hissettiğini güzel bir şekilde yansıtıyor. - birçoğumuz Birleşik Krallık'taki ve dünyanın her yerindeki aileleri ve arkadaşlarımızı özlüyoruz. Ama kumdaki mesaj gibi, ayrılığımız sadece geçici ve Birleşik Krallık'taki geniş ailemizi ve arkadaşlarımızı gelecekte Avustralya'da bir kez daha karşılayabileceğimiz anı dört gözle bekliyoruz” dedi.