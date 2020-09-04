Avustralya Vizesi Nasıl Alınır? Avustralya Vizesi Başvuru Ücreti Ve Gerekli Evraklar Listesi (2020)

Okyanusya'nın büyük bölümünü kaplayan Avustralya, yüz ölçümü bakımından dünyanın en büyük 6. ülkesidir. Türkiye'den Avustralya ülkesine gitmek isteyen, bordo, yeşil, gri ve siyah pasaportlular, vize almakla yükümlüdürler.

Avustralya Vizesi Nasıl Alınır?

Avustralya vizesi alabilmek için ilk olarak dijital konsolosluk sayfasından başvuru belgesi İngilizce olarak doldurulmalıdır. Başvuru belgesi doldurulduktan sonra buna göre belgeler hazırlanmalıdır.

Direkt olarak konsolosluğa gidilmeyecekse, posta yoluyla belgeler gönderilebilir. Eğer mümkünse başvuru için bizzat bulunulabilir. Başvuru için istenen belgelerin tam anlamıyla neler olduğunu öğrenmek için konsolosluk yetkililerinden bilgi alınabilir.

Avustralya Vizesi Başvuru Ücreti Ne Kadar?

Avustralya vizesi başvuru ücretleri, gidiş amacına ve seyahat süresine göre farklılık gösterebilir. Vize ücretleri, 140 ile 575 Avustralya doları arasında değişebilir. Bunlara ek olarak verilen hizmetler dahil değildir. Avustralya vizesi alınacaksa, ücret bilgilerinin konsolosluktan direkt olarak alınması gerekir. Fiyatlar, sürekli olarak güncellendiği için dönemsel olarak farklılıklar oluşabilir.

Avustralya Vizesi İçin Gerekli Evraklar Neler?

Avustralya vizesi başvurusunun dijital ortamdan yapılması diğer başvuru şekillerine göre daha avantajlı olarak belirtilir. Başvuru sonucunda, gereken belgelerin eksik olmadan hazırlanması şarttır.

Seyahatin sonrasında 6 ay geçerliliği olan, 2 adet boş sayfası olması gereke pasaport başvuru belgeleri arasında yer almakta.

Vize başvuru formu istenen belgeler içerisindedir. Belgenin İngilizce hazırlanması gerekir.

Kişiye ait nüfus cüzdan fotokopisi, 2 adet olarak dosyaya eklenmeli.

2 adet biyometrik fotoğrafın dosyada olması gerekiyor. Fotoğrafların 6 ay içerisinde çekilmiş olması şartı bulunuyor.

Vize başvurusu için dilekçe, İngilizce olarak hazırlanmalı.

Banka hesap dokümanları. Son 3 aya ait olmalı ve içinde minimum 3 bin TL bakiye bulunmalıdır.

Kişinin maddi durumunu gösteren belgeler. (Tapu, ruhsat, ehliyet belgelerinin fotokopileri)

Vukuatlı nüfus kayıt örneği.

30 bin Euro teminatlı seyahat sağlık sigortası.

Yanına gidilecek kişiden alınması gereken davetiye belgesi.

Konaklama yapılacak yerle ilgili belgeler ve uçak biletleri.

Kişinin statüsüne göre hazırlaması gereken belgelerin dosyada olması gerekir. Öğrenci, emekli, işveren, işçiler için belgeler farklılık gösterir.

Vizenin neden alınmak istendiği, seyahatin amacına yönelik diğer belgeler, başvuru dosyasında yer almalıdır.

Başvuru dosyalarında eksik belge olması durumunda, konsolosluk vizeyi reddetme hakkına sahiptir. Başvurunun reddedilmesi halinde, ücretler geri ödenmeyecektir. Bu yüzden başvuru dosyası doğru doldurulmalı, belgeler tam olmalıdır.

Avustralya Vizesi İçin Başvuru Şartları Neler?

Avustralya vizesi için başvuru şartlarının yerine getirilmesi gerekir. Başvuru şartlarında istenen belgelerin hazırlanması önceliktir. Belgelerde hiçbir eksik olmaması gerekir. Ayrıca ücretin mutlaka ödenmiş olması gerekiyor. Ücreti ödenmemiş vize başvuruları değerlendirilmeye alınmaz. Başvuru şartlarında yer alan doğru bilgilerin bulunması şartı önemlidir.

Avustralya Vizesi Kaç Günde Çıkar?

Avustralya vizesi, diğer ülkelerin vize sonuçlanma süresine göre farklılık gösterebilir. Eksik belge olmaması, bilgilerin doğru olması halinde vizenin ortalama çıkma süresi 20 gündür. 20 günü aşan durumlar ise genellikle yoğunluk süreçleri veya tatil dönemleridir.

Tatil dönemlerinde vize başvurusunun sonuçlanması 2 aya kadar çıkabilir. Yoğunluk durumlarında süreç 40 güne kadar uzayabilir. Tüm bunlar göz önünde bulundurulup, başvurunun minimum 30-40 gün öncesinde yapılması gerekir. Bu sürenin altında başvuru yapılması halinde sorunlar yaşanabilir. Seyahat sürecine ilişkin bilgiler, konsolosluk bizzat aranarak gereken bilgiler alınabilir.