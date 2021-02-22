Avşa Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? Avşa Adası Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Marmara Denizi'nde yer alan ve Balıkesir şehrine bağlı bir ada olarak bilinen Avşa Adası; Marmara Bölgesinin en önemli yaz turizmi uğrak noktalarındandır. Marmara Adaları grubunda bulunan Avşa'ya; İstanbul, Erdek ve Tekirdağ deniz otobüsüyle ulaşılmaktadır. Sahip olduğu koyları; kafeleri, eğlence mekanları, kumsalları, restoranları dışında doğal güzellikleri ile öne çıkan Avşa Adası; yaz mevsiminde pek çok ziyaretçiyi bünyesinde ağırlamaktadır.

Avşa Adası Tarihi

Avşa Adası; Marmara Adaları şeklinde isimlendirilen ada grubunun parçası olup Marmara Denizi'nde yer almaktadır. Avşa Adası; Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı olan yerleşim yeri olarak da tanımlanabilir. Türkiye çapında üzerinde yerleşimi olan az sayıdaki adalardan birisi olan Avşa, çok uzun seneler önce Kapıdağ Yarımadası'ndan kopmuştur. Tarihte Arapların, Rumların ve Türklerin yaşamış olduğu adada, eski taş devrinden bu yana pek çok millete ev sahipliği yapmıştır. Bizans döneminde savunma amacı ile kullanılan adanın ismi; Afousia şeklindeydi.

672 ile 678 seneleri arasında İstanbul'u kuşatan Arap ordularının, o dönemde bu adayı yerleşim yeri olarak kullandığını belirtmek gerekir. Seneler içinde Türkleşen Araplardan ötürü de Osmanlı Döneminde bu ada; Araplar Adası şeklinde isimlendirilmiştir. Mübadele Anlaşması'nın imzalandığı dönemden sonra adada bulunan son Rum nüfusu, Yunanistan'a gönderildikten sonra Türklerin yerleşmesiyle, adada yapılan tarımsal üretim sona ermiştir.

Cumhuriyet Döneminde; kısa bir süre Türkeli adı ile bilinen ada, daha sonra yapılan düzenlemeler sayesinde Avşa adını almıştır. Avşa; günümüzde oldukça önemli turizm merkezlerinden birisi olarak bilinmekte olup, 2 bin nüfuslu bir ilçe olarak bilinmektedir.

Avşa Adası Nerede?

Avşa Adası; Marmara Denizi'nde bulunmakta olup, Balıkesir iline bağlıdır. Balıkesir'in Marmara ilçesinde bulunduğu Avşa Adası; tertemiz denizi, uzun sahil kordonu ile bilhassa İstanbullu bireyler adına son zamanlarda en gözde tatil merkezleri haline gelmiştir. Kapıdağ Yarımadası çevresinde bulunan adalar grubunun içerisinde yer alan bu ada, ilgi odağı haline gelmiştir.

Avşa Adasına Nasıl Gidilir?

Avşa Adasına gidebilmek için; Erdek, Tekirdağ ve İstanbul'dan kalkan deniz otobüsü ve feribotlar kullanılmalıdır. Avşa Adası'na; Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir gibi yakın şehirlerden gelinecek ise Erdek iskelesi üzerinde Adalar 1, Gestaş, Marmara Roro arabalı gemilerin kullanılması gerekmektedir.

Avşa Adası Gezilecek Yerler Nelerdir?

Avşa Adası; Marmara Denizi'nin en gözde tatil merkezlerinden birisi olarak biliniyor. Bunun yanı sıra Avşa Adasında; kum, güneş, deniz tatili yapılacak birbirinden farklı 5 koy bulunmaktadır. En popüler koylar ise; Çınar ve Tavşan Koyudur. Daha sakin olan koylar ise Atanaş, Kumtur ve Yiğitler Koyu olarak sıralanabilir.

Avşa Adası Konaklama Şartları

Avşa Adasında bulunan otellerin fiyatları; birçok nedene bağlı şekilde farklılık gösterse de ada, çoğu zaman uygun fiyatlı konaklama seçenekleriyle ön plana çıkmaktadır. Bunun yanı sıra büyük otellerin yerine apart ve pansiyon gibi yerlerin hizmet vermiş olması, önemli role sahiptir. Yaz mevsimlerinde sezonun yoğun olduğu zamanlarda ve resmi tatillerde Avşa Adasının otel fiyatları, diğer dönemlere nazaran daha yüksek olabilmektedir. Bu yüzden ucuz ve uygun fiyatlar adına Avşa Adası otel fiyatlarını arayan bireyler; sezonun öncesinde rezervasyon yaptırmalıdırlar. Bunun dışında Avşa Adası otel fiyatları; denize olan konuma, konseptine, oda sayısına ve hizmetlerine bağlı değişkenlik göstermektedir.

Avşa Adası Özellikleri Hakkında Bilgi

Avşa adası; Marmara Denizi'nde yer alan bir ada olarak belirtilebilir. Avşa Adası; Erdek'e gemi ile 2 saat, İstanbul' ise 2.5 saat uzaklıkta yer almaktadır. Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı olan bir yerleşim yeri olarak tanımlanabilir. Avşa Adası; ilçe merkezine 11 km, şehir merkezine ise 155 km uzaklıkta yer almaktadır. Avşa Adasının bir başka ismi Türkeli Adasıdır. Ancak daha sonradan bu isim yerini Avşa ismine bırakmıştır.