Avrupa’nın şifa veren iksirli suları

Yeraltının derinliklerinden gelen sıcacık suların iyileştiren, şifa veren enerjisini almak, hele ki kar yağarken açık havada bedenimizi buharı tüten bu sulara bırakmak muhteşem. Karlı ve soğuk kış günlerinde arınma, şifa ve gençlik deneyimi yaşamak isteyenler için bu felsefeyle yapılan termal su tatillerinin huzurlu, sakin enerjisi de çok güçlü oluyor. Aynı zamanda içerdiği mineraller itibariyle iksirli... Siz de benim gibi her mevsimin tadını çıkarmayı seviyor ve doğanın kucağında olmaya bayılıyorsanız sadece terlik, mayo ve bornozunuzla bir tatil geçirmenin keyfini yaşayın. Kışın dondurucu soğuğuna rağmen yurtdışındaki birbirinden şifalı sıcacık termal su merkezleri mutluluk vermek için bekliyor.

Soğuktaki sıcak

The Blue Lagoon-İzlanda

Blue Lagoon jeotermal SPA, İzlanda’nın en çok ziyaret edilen noktalarından. Reykjanes Yarımadası’ndaki Grindavik’te ve başkent Reykjavik’e 39 kilometre uzaklıkta. Blue Lagoon’da banyo yapmanın sedef hastalığı gibi cilt hastalıklarına iyi geldiği düşünülüyor. Lagünün banyo ve yüzme alanındaki su sıcaklığı ortalama 37–39 derece arasında değişiyor.

Mağarada termal

Cave Bath Miskolc-Macaristan





Mağara Banyosu, dünyanın iki doğal mağara termalinden biri. Diğeriyse Slovakya’daki Sklene Teplice’te. Suyun sıcaklığı 30 derece. Eklem ağrılarını azalttığı biliniyor ve çoğu termal sudan daha düşük tuz içeriğine sahip olduğundan uzun süre suda kalınabiliyor. Mağara Banyosu’nu ocak ayı hariç tüm yıl boyunca ziyaret edebilirsiniz.

En büyüğü

Szechenyi Termal-Macaristan

Avrupa’nın en büyük tıbbi hamamı. Biri 74, diğeri 77 derece olan iki kaynaktan akan suların eklem hastalıklarından ortopedik sorunlara kadar birçok hastalıkta etkili olduğu söyleniyor. Budapeşte’deki Şehir Parkı’nda karma bir banyo kompleksi olarak hizmet veren 18 havuzunun tamamı termal... Buhar banyoları, dalma havuzları, fitness havuzu gibi bölümlerden oluşuyor.

Zengin mineraller

Terme di Saturnia-İtalya

Burası için Toskana’nın meşhur kaplıca şehri de diyebiliriz. Termali besleyen kaynaklar 3 bin yıldan fazladır varlığını sürdürüyor. Etrüskler ve Romalılar Terme di Saturnia’nın Jüpiter tarafından atılan şimşeklerle oluştuğuna inanıyormuş. 37.5 derece kükürtlü suyu oldukça zengin mineralli. Yolunuz düşmüşken Toscana’nın en etkileyici köylerini görmeden dönmeyin.

Antik Roma’dan beri...

Thermae Bath SPA-İngiltere

İngiltere’nin güneybatı bölgesindeki Themae Bath SPA, ilk olarak Romalılar tarafından kaplıca olarak kurulmuş. 1987’den beri UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde. Bath şehrinde kaplıcaların şifalı etkisiyse yaklaşık 500 yıl önce bir İngiliz kralı tarafından keşfedilmiş. Suların 43 farklı mineral içerdiği söyleniyor. Roma hamamının karşısındaki Thermae Bth SPA’nın sularına dalmak, antik dönemden bu yana binlerce yıldır girilen termal sularda yüzmek gerçekten tarihi bir deneyim. Burası açık hava havuzunun yanı sıra bir kapalı havuz, iki termal banyo, iki buhar odası ve bir buz odasından oluşuyor.

Atatürk de ziyaret etmiş

Karlovy Vary-Çek Cumhuriyeti

Yemyeşil dağlarla çevrili vadinin ortasından nehrin geçtiği, karakteristik mimarisiyle de dikkati çeken, küçük, sevimli şehir, ününü sıcak şifalı sularına borçlu. Şehirdeki modern yapılardan birinin içinden çıkan kaynak 20 metreye kadar fışkırıyor. Suyun sıcaklığı 41-72 derece arasında değişiyor. Şehrin her yerindeki çeşmelerden akan 12 farklı sıcaklıkta ve zengin mineralli suyundan içmek için porselen kupalardan alın. 1918’de Atatürk’ün böbrek rahatsızlığı nedeniyle gidip kaldığı Carlsbad Plaza’daki odasını da ziyaret edebilirsiniz.