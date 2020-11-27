Avrupa'nın masalsı şatosu Neuschwanstein

Neuschwanstein Kalesi de denilen bu görkemli yapı Alp Dağlarının eteğine kurulmuş ve 6 kattan oluşuyor. 19. yüzyıl Neo-romantizm mimari stiliyle yapılan bu masalsı eser Disneyland Paris ve Hong Kong Disneyland'daki 'Uyuyan Güzel Şatosu'nun da ilham kaynağı olmuş. Günümüzde Würzburg ile Füssen'i birbirlerine bağlayan Romantische Strasse'nin duraklarından biri olarak turistlerin yoğun ilgisini çeken kalenin yapım öyküsü de ilgi çekici.



Bavyera Kralı II. Ludwig'in isteğiyle saray ressamı Christian Jank tarafından Neue Burg Hohenschwangau olarak tasarlanarak 5 Eylül 1869 tarihinde inşaatına başlanan yapı, 1886 yılında kullanılabilecek hale getirilmiş. Neuschwanstein Kalesi'nin yaptıran II. Ludwig, Neuschwanstein dışında Linderhof Kalesi ve Herrenchiemsee Kalesi'nin de inşaatlarını başlatır ve Falkenstein Kalesi'ni planlar. II. Ludwing, gereksiz harcamalar yaptığı gerekçesiyle Starnberg Gölü yakınında bulunan Berg Kalesi'nde hapsedilir ve göl kenarında ölür.