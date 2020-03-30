Avrupa'nın en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı ada: İkaria

Ege Denizi'nde Sisam Adası'nın batısında yer alan adanın ismi mitolojik İkarus'tan geliyor. Efsaneye göre; Babası Daedalus’u dinlemeyerek güneşe çok yakın uçan İkarus, Kuzey Ege’deki bu kayalıklı adaya adını vermiş. İkaria, yüzyıllar boyunca adadaki doğal kaplıcalar nedeniyle bir sağlık merkezi olarak biliniyor. Atina Üniversitesi tarafından 8 bin ada sakini üzerinde yapılan araştırmaya göre, İkarialılar ortalama bir Avrupalıdan 10 yıl fazla yaşıyor.







İkaryalılar ağırlıklı olarak balık ve sebze ile nispeten düşük miktarda et yemelerinin, adanın havasının, doğal bitkilerden elde edilen çayları içme alışkanlıklarınının uzun yaşamlarına katkı sağladığı öngörülüyor. Adada sigara kullananların oranının da düşük olması, yaş ortalamasını arttıran etkenlerden. Adanın en gözde sahilleri ise Artemidos, Saint Georges, Messakti ve Seyşeller plajları. Adanın diğer ilgi çeken köşeleriyse, Nicaria'daki Bizans kalesi, Fanari'nin harika doğası ile M.Ö. 3.yy'dan kalma yuvarlak kulesi. İkaria Adasına ulaşım, Kuşadası çıkışlı olarak Samos Adası üzerinden sağlanabiliyor.







