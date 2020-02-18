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Avrupa'nın en renkli festivallerinden Schleicherlaufen
Seyahat
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: DepoPhotos
Haber Giriş: 18.02.2020 - 14:40,Son Güncelleme:/

Avrupa'nın en renkli festivallerinden Schleicherlaufen

Avusturya'nın Tirol eyaletinin 3. büyük ilçesi olan Telfs'te beş yılda bir düzenlenen Schleicherlaufen Festivali renkli kostümler, birbirinden ilginç tasarımlı şapkalar, maskeler, aksesuarlarla bezeli kıyafetler ve geçmişi yüzyıllara dayanan ritüelleriyle Avrupa'nın en renkli etkinlikleri arasında gösteriliyor.

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İnnsbruck'un 27 km batısında bulunan ilçeyi kuşatan dağlardan toplanan likenler ve ana malzemelerden biri olarak kullanılan hayvan postlarıyla hazırlanan kostümler hayli ilgi çekici.

Avrupanın en renkli festivallerinden Schleicherlaufen

Kentte yaşayan 10 bin civarındaki kişinin neredeyse hepsinin farklı rol ve görevlerde katıldığı Schleicherlaufen'in en ilgi çeken safhası ise oluşturulan dev kortej. Binlerce kişinin kent sokaklarında dolaştığı kortejde, tamamı doğaçlama olan eğlenceli tiyatro oyunları da sergileniyor.

Avrupanın en renkli festivallerinden Schleicherlaufen

Büyücüler, hayvan kılığına girenler, akrobatlar, ateş yutanlar, dansçılar gibi her biri diğerinden tuhaf sayısız karakterin yer aldığı festivalin izleyicilerine de şans getirdiğine inanılan yöreye özgü simitler dağıtılıyor.

Avrupanın en renkli festivallerinden Schleicherlaufen

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