Avrupa'nın en renkli festivallerinden Schleicherlaufen

İnnsbruck'un 27 km batısında bulunan ilçeyi kuşatan dağlardan toplanan likenler ve ana malzemelerden biri olarak kullanılan hayvan postlarıyla hazırlanan kostümler hayli ilgi çekici.

Kentte yaşayan 10 bin civarındaki kişinin neredeyse hepsinin farklı rol ve görevlerde katıldığı Schleicherlaufen'in en ilgi çeken safhası ise oluşturulan dev kortej. Binlerce kişinin kent sokaklarında dolaştığı kortejde, tamamı doğaçlama olan eğlenceli tiyatro oyunları da sergileniyor.

Büyücüler, hayvan kılığına girenler, akrobatlar, ateş yutanlar, dansçılar gibi her biri diğerinden tuhaf sayısız karakterin yer aldığı festivalin izleyicilerine de şans getirdiğine inanılan yöreye özgü simitler dağıtılıyor.