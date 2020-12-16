Avrupa'nın en kurak iklimine sahip Cabo De Gata-Nijar Ulusal Parkı

Doğal ve izole manzaralarıyla ünlü parkın bulunduğu İspanya'nın güneydoğu sahili, Avrupa anakarasında gerçek bir sıcak çöl iklimine sahip tek bölge. Endülüs'ün en büyük kıyı koruma alanı olan Cabo de Gata-Nijar Tabiat Parkı bölgesi, Avrupa'nın en kurak iklimine sahip...Bölgenin en yüksek zirvesi El Fraile'nin de içinde yer aldığı Sierra del Cabo de Gata sıradağlarının, kırmızı ve koyu sarı tonlardaki keskin zirveleri ve kayalıkları, İspanya'nın en büyük volkanik kaya oluşumunu oluşturuyor.









Oluklarla yarılmış 100 metrelik yüksek uçurumlardan Akdeniz'e dik bir şekilde düşen bu oluşumların yarattığı gizli koylardaki beyaz kumlu plajlar, Cabo de Gata-Nijar Tabiat Parkının gözde köşelerinden. Rezervde, bazıları Parque Natural de Cabo de Gata'ya özgü olan ve bazıları doğal parkın sembolleri haline gelen 1.000'den fazla bitki kaydedilmiş durumda. Az yağış alan Cabo de Gata Tabiat Parkı'nda, bu koşullarda hayatta kalan, bölgenin özellikleriyle uyumlu bir flora da mevcut.



Parkta, çoğu kuş olan 1.100'den fazla hayvan türü de yaşıyor..UNESCO tarafından Biyosfer Rezervi olarak ilan edilen bölge, 2001 yılında Akdeniz'in Özel Önemde Korunan Bölgeleri arasına alındı. 2006 yılında UNESCO'nun Küresel Jeoparklar Ağı'na katılan Park, aynı zamanda Avrupa Jeoparklar Ağı'nın da üyesi..Bölgede insan yerleşimi oldukça az. Tarihsel olarak, tarımın zorlu koşulları ve izole konumu nedeniyle tercih edilmeyen Cabo de Gata-Nijar, İspanya'nın en bakir Akdeniz kıyılarına sahip.









Ancak temiz denizi, bozulmamış doğası nedeniyle bölge turizmi yine de hareketli. Pandemi öncesi bölgeye gelen yılda ortalama 500 bin turist arasında sadece deniz tatili yapanlar değil, kuş gözlemciliği, fotoğrafçılık deneyimleri, jeolojik saha gezileri gibi çevre dostu eko-turistler de yer alıyordu. Bölgeye açılan terapi, meditasyon ve yoga merkezleri de alternatif turizm alanına faaliyet gösteriyor.