Avrupa’nın en güzel Noel Pazarları

İlk yılbaşı ağacı

Tallinn-Estonya



2019’da ‘Avrupa’nın En İyi Noel Pazarı’ seçilen Tallinn’in Raekoja Plats Meydanı’nda kurulan pazar bir başka önemli unvana daha sahip. İlk Noel ağacı 1441’de bu pazarda dikilmiş ve Avrupa’nın en erken süslenen Noel ağacı burada. Estonya mutfağından yükselen kokuların ve lezzetlerin ziyaretçilere eşlik ettiği pazar, kasımın son haftasından ocak ayının ilk haftasına kadar açık kalıyor.



Almanya’nın en iyilerinden

Dresden-Almanya



Yaklaşık 600 yıldır kurulan Dresden Noel Pazarı yeni yıl döneminde müzikleri, yemekleri, otantikliği ve canlılığıyla şehri etkisi altına alıyor. Seyahatinizi aralık ayının ikinci pazar günü kutlanan stollen (meyveli kek) festivaline denk getirmenizi tavsiye ederiz.



Ortaçağ havası

Brüksel-Belçika



15’inci yüzyıldan kalma Grand Place ile Sainte Catherine Meydanı arasındaki 2 kilometrelik alanda kurulan ve yüzlerce kulübeden oluşan pazar Noel alışverişlerinin merkezi. Birçok dükkân Noel Baba formunda çikolatalar üretiyor. Klaasjest adını verdikleri çikolatalı kekle zencefilli speculoos ekmeğini de mutlaka tadın. Çikolata soslu waffle, midye ve yerel biralar Brüksel pazarlarının vazgeçilmezleri.



Yüzyıllardır kuruluyor

Prag-Çek Cumhuriyeti



Kasım ayının sonlarına doğru açılan pazarlar yeni yılın ilk haftasına kadar sürüyor. Şehrin birçok yerinde olsalar da pazarların en görkemlisi Eski Şehir diye tabir edilen bölgenin meydanında oluşturulanı. Burada Astronomik Saat’e çıkıp 11’inci yüzyıldan beri kurulan pazara yukarıdan bakabilirsiniz. Prag’ın ünlü kuklalarını ve Bohemya kristallerini bulabileceğiniz tezgâhlar danteller ve amber takılarla süsleniyor.



Lezzetli ve eğlenceli

Stockholm-İsveç



Tarihi şehir merkezi Gamlastan’da kurulan pazar aynı zamanda Stockholm’ün en eski Noel pazarı olarak biliniyor. Pazarında biberli kurabiyeler, safranlı çörekler, glögg ismi verilen sıcak şarabı bulabilirsiniz. Kasım ayının 20’sinde başlayan pazar, aralık ayının son haftasına kadar sürüyor.



Etkileyici görünüm

Budapeşte-Macaristan



Tuna Nehri üzerindeki köprülerle süslü ve gecesi bir başka güzel olan görünümüne Noel ışıklarının da eklenmesiyle masalsı bir havaya kavuşuyor. Vörösmarty tér’de kurulan Noel pazarı 31 Aralık tarihine kadar açık kalıyor.



Yüzlerce Noel ağacı

Kopenhag-Danimarka



19’uncu yüzyıl Tivoli Bahçeleri’nde kurulan Noel pazarı bir ay boyunca baharatlı içecekler, elmalı çörekler, sıcak elma mantıları sunuyor. Yüzlerce Noel ağacı ve ışığın süslediği pazarda buz pateni de yapılabiliyor.



Şehrin merkezinde

Paris-Fransa



Şehrin merkezi sayılan Champs-Elysees’de Noel döneminde her yer şenlikli ve renkli bir pazara dönüşüyor. Kaz ciğeri, çikolatalı krep, şarap, peynir çeşitleri pazarın değişmez lezzetleri arasında. La Défense bölgesinde kurulan devasa pazarın da etkileyici bir görselliği oluyor.



Bir kış masalı

Londra-İngiltere



Avrupa’nın Noel döneminde en güzel süslenen şehirlerinden biri de Londra. Noel heyecanını yaşamak için Regent, Carnaby, Oxford caddeleri mutlaka gezilmesi gereken yerler. Hyde Park’ta her sene kurulan Winter Wonderland Noel’e ve kış masallarına ait birçok güzelliğe ev sahipliği yapıyor.



ÖNEMLİ NOT



Yurtdışı seyahatinizi planlarken pandemi koşulları nedeniyle oluşabilecek değişiklikler için konsolosluklardan veya tur şirketinizden bilgi alınız. COVID -19 vakalarının artışa geçtiği ülkeler anlık kararlar alabiliyor ve Avusturya’da olduğu gibi kurulmuş Noel pazarları kapatılabiliyor.